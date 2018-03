Meyers Blick auf... ...was Heimat ausmacht

Heimat zu fühlen, sei heute noch wichtiger als man meinen könne, sagt Cicero-Kolumnist Frank A. Meyer. Jeder Mensch müsse wohl selbst entscheiden, ob man nur eine, oder mehrere Heimaten haben könne. Für ihn können durchaus neue Heimaten entstehen und alte Heimaten können abständiger werden, sagt er.

Ein Teil des Begriffs Heimat, beinhalte das Wort Heim, und Heim bedeute Schutz, so Meyer. So stünden in Deutschland etwa ein funktionierender Rechtsstaat und demokratische Prozesse für dieses Schutzgefühl. Für Frank A. Meyer ist Heimat überdies weniger an ein Land alleine gebunden, sondern vielmehr an die Menschen, die dort leben. „Man kann glaube ich nicht die Schweiz lieben oder Deutschland lieben, aber man kann Menschen lieben, die man in der Schweiz oder in Deutschland kennt“, sagt er. Diese Menschen würden Heimat schaffen, selbst auf der Flucht würde das gelingen.