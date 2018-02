Meyers Blick auf... ...eine Festung Europa

So erreichen Sie Alexander Kissler:

„Werden wir eine Einheit Europas jemals erleben?“, fragt Cicero-Redakteur Alexander Kissler den Cicero-Kolumnisten Frank A. Meyer in der neuen Folge der Video-Kolumne „Meyers Blick“. Für Meyer ist die Einheit dieses vielfältigen Kontinents eine wunderbare Utopie, die aber dementsprechend immer unerreichbar bleiben wird. Das Schöne bleibe aber dennoch der Weg dorthin. Europa dürfe aber gerade deshalb keine gänzlich offenen Grenzen haben. Eine Festung Europa sei insofern notwendig, als Europa eine „Festung der Demokratie“ bleiben müsse, gerade angesichts so vieler erstarkender totalitärer Regime in der Welt.

Obgleich eine völlige Abschottung absurd sei, sagt Meyer, müsse man gerade bezüglich der Einwanderung klare Bedingungen an die Menschen stellen, die gerne hier leben möchten. Den Islam dabei auszuleben, sei nicht das Problem, wohl aber dessen autoritäre und demokratiefeindliche Elemente. Nicht nur die Sprache müssten Migranten deshalb beherrschen. Die müssen auch die „Geschichte verstehen, sich interessieren, teilnehmen“. Wer in ein freies Europa kommen wolle, könne nicht weiterhin unfreie Strukturen aufrecht erhalten wollen.