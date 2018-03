Meyers Blick auf... ...die Bildungsdebatte

„Der Erfolg im Leben beginnt erst mit dem Studieren“, so schätzt Cicero-Kolumnist Frank A. Meyer die Bildungslage insbesondere in Deutschland ein. So zumindest sei das seit Jahrzehnten kommuniziert worden und inzwischen sei das leider auch Realität. Gerade die Linken seien mit ihrem eigentlich verdienstvollen Ansinnen, mehr Arbeiterkinder und auch mehr Frauen an die Universitäten zu bringen, in eine Falle gelaufen. Die Kehrseite des immensen Propagierens einer Hochschulkarriere habe dazu geführt, dass es eine neue Spaltung in der Gesellschaft gebe.

Nach wie vor gäbe es viele Berufe, für die man nicht studiert haben müsse. Diese würden aber allzu abfällig behandelt, so dass einerseits der Nachwuchs fehle und andererseits jene, welche diese Berufe ausüben, sich nicht gewertschätzt fühlten. Wer auf eine Universität gegangen ist, sei überdies nicht automatisch gebildet. Bildung, sagt Meyer, das sei vielmehr eine Frage des tatsächlichen Sich-Aneignens von Wissen. Das gelte für alle Bildungsbereiche.