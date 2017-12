Im dritten Teil seiner Video-Kolumne „Meyers Blick“ spricht Frank A. Meyer mit Cicero-Redakteur Alexander Kissler über muslimischen Antisemitimus in Deutschland. Gerade nach der Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch US-Präsident Donald Trump wurde dies deutlich. Demonstranten verbrannten Israel-Flaggen und schrien antisemitischen Parolen – in Berlin am Brandenburger Tor ebenso, wie in anderen Städten Deutschlands.

Frank A. Meyer spricht davon, wie ein Problem, das durch bestimmte muslimisch geprägte Milieus wird, offenbar lange nicht ernst genug genommen wurde. Meyer spricht weniger von einem Kampf der Kulturen, vielmehr müssten bestimmte Gruppen von der politischen Ausrichtung ihrer eigenen Religion befreit werden. Dies sei für unsere westlichen Demokratien unerlässlich.