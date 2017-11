So erreichen Sie Alexander Kissler:

Im zweiten Teil seiner Video-Kolumne „Meyers Blick“ spricht Frank A. Meyer mit Cicero-Redakteur Alexander Kissler über die Bescheidenheit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nur scheinbar vorhanden sei. Er fordert mehr Courage von Partien und Politikern, zu Ihren Programmen zu stehen und sich nicht durch moralisierenden öffentlichen Druck in ungeliebte Konstellationen zwängen zu lassen. FDP-Chef Christian Lindner sei keiner, der sich aus dem Staub macht, sondern ein erster Mutiger, sagt Meyer. Angela Merkel hingegen mache alle klein, sogar ihre eigene Partei. Es sei an der Zeit, diese Kraft von Merkel endlich politisch beantworten. Meyer freut sich auf jene Personen, die nach Merkel in der CDU kommen werden.