So erreichen Sie Jens Peter Paul:

Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Manche Kommentatoren, die denselben Mann noch vor wenigen Wochen feierten als coolen Manager der Macht, sehen Olaf Scholz und damit Deutschland vor einer Regierungskrise. Sollte Oppositionsführer Friedrich Merz den Bundeskanzler tatsächlich mit einem Antrag zu Waffenlieferungen an die Ukraine zu einem Offenbarungseid treiben, weil Scholz dafür keine eigene Mehrheit zusammenbekommt, dann sei er, so die Überlegung, nach nicht einmal einem halben Jahr als Regierungschef am Ende und müsse sein Amt zur Verfügung stellen, mindestens aber die Vertrauensfrage stellen.

Denkbar ist eine solche – weitere – Niederlage durchaus; die Pleite des Kanzlers in Sachen Impfpflicht steckt ja allen Beteiligten noch in den Knochen. Nur genügt es nicht, einen Kanzler abzusägen, wenn keine Alternative bereit steht. Das ist die im Grundgesetz verankerte Lehre aus dem Scheitern der Weimarer Republik – und nicht zuletzt der Oppositionsführer tut gut daran, sie stets im Hinterkopf parat zu haben und zu beherzigen. Wenn er das tut, dann schrumpfen seine Optionen.