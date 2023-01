Klimaproteste - „Frau Neubauer weiß nicht, wie ein Rechtsstaat funktioniert“

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul verteidigt den Polizeieinsatz in Lützerath – und greift die Klimaaktivisten für ihr mangelndes Verständnis des Rechtsstaats an. Zugleich lobt er den Realismus der Grünen in der Landesregierung.