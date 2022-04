Eigentlich würde der Bauer aus einem Dorf östlich von Odessa die nun verkaufen, dann würden Lastwagen kommen und sie in den 10 Kilometer entfernten Schwarzmeerhafen bringen, auf Schiffen exportieren oder in der Ölmühle zu Sonnenblumenöl verarbeiten. Aber seit dem 24. Februar, seit dem Beginn der russischen Invasion, hat kein Schiff mehr den Hafen verlassen, diesen Hafen nicht und keinen anderen Hafen der Ukraine, weil russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer stehen und jeglichen Schiffsverkehr verhindern. Auch die Ölmühle nahe des Hafens steht still, weil sie in erster Linie für den Export produzierte. Solange der Krieg andauert, hält Putin die Wirtschaft des Landes im Würgegriff.