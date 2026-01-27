Jens Bisky (r), Marschierende Nazi-Anhänger am Tag der „Machtergreifung“ im Jahr 1933 in Berlin (l) / Fotos: Imago / dpa
Zwischen Weimarer Republik und Gegenwart „Wir sollten nicht ständig das Ende der Demokratie ausrufen“

Seit dem Erstarken der politischen Ränder haben Vergleiche zwischen der Weimarer Republik und unserer Gegenwart Hochkonjunktur. Im Interview erklärt der Autor Jens Bisky, warum Rückgriffe auf das Jahr 1933 zu kurz greifen.

IM GESPRÄCH MIT JENS BISKY am 21. Februar 2026

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

Jens Bisky wurde 1966 in Leipzig geboren. Er ist Kulturwissenschaftler und war lange Zeit Feuilletonredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Seit 2021 arbeitet Bisky am Hamburger Institut für Sozialforschung. 

Thomas Veit | Sa., 21. Februar 2026 - 15:32

behalten muss, welche die Demokratie zerstören wollen. Das sind die äußersten linken und rechten Ränder - gleichermaßen.

Das die AfD die Demokratie NICHT abschaffen will stellt Bisky ebenfalls fest, ebenso dass das rotgrünlinke Narrativ die AfD sei mit der NSDAP gleichzusetzen nicht zutrifft.

Mehr muss man eigentlich nicht wissen, dem Grunde nach. Historisch Interessierte werden sich dann sicher auch sein Buch kaufen..., und die Details von damals nachlesen - aus Biskys Sicht eben.

Werde ich eventuell auch machen...

H. Stellbrink | Sa., 21. Februar 2026 - 16:11

Je länger Hitler tot ist, desto entschlossener kämpfen die Deutschen gegen ihn. Wie Bisky ausführt, sind heute nicht die Voraussetzungen wie 1933 gegeben. Der Bezug auf den Nationalsozialismus ist ahistorischer Unsinn. Es fehlen eine breite gesellschaftliche Akzeptanz von Militarisierung, Führerkult und Kategorisierung des Wertes eines Menschen als wesentliche Voraussetzungen. Das Unheil kann aber sehr wohl auch von der wohlmeinenden Seite kommen, wenn diese Vorkehrungen trifft, die Demokratie durch Aushebelung demokratischer Prinzipien zu verteidigen. Die Verfolgung von Meinungsäußerungen, die Feind-Markierung des politischen Gegners und damit Preisgabe für Gewalt, eine (freiwillige) Gleichschaltung der Leitmedien und die Verfolgung Andersdenkender durch den Staat und private Akteure in seinem Auftrag sind Elemente einer möglichen zukünftigen Demokratur.
Eine antifaschistische Diktatur ist nämlich keinen Deut besser als eine rechte.

für eine antifaschistische Diktatur gedeihen heute in Deutschland bereits zusehends auf dem linksrotgrün bestellten Feld der einfältigen Narrative für den uninformierten Durchschnittsbürger, getarnt als gutbürgerliche (Die Grünen/SPD) oder revolutionäre (Die Linke) Weltenrettung.

Wer will da schon NEIN sagen - zur Weltenrettung? /😉

Ich will ja den Spruch von Ignazio Silone ( oder wer auch immer ihn geprägt hat) nicht überstrapazieren, deshalb lasse ich das. Aber egal, wie man es nennen möchte, die Parallelen zu dem, was Bisky nicht zu erkennen behauptet, sind eklatant. Jeder, der sich mit offenen Augen und Ohren und eingeschaltetem Gehirn in diesem Land bewegt, erkennt es! Da gibt es kein Relativieren.

Armin Latell | Sa., 21. Februar 2026 - 17:00

sollte doch eher in der Vergangenheit bleiben und diese Zeit analysieren. Bei dem Versuch, das mit der Gegenwart zu tun, kommt irgendwie nur verklausulierter Bullshit heraus, also das, was uns die mainstreammedien täglich versuchen ins Hirn zu pressen. Übrigens: eine Partei ohne Rückgrat kann nicht zerbrechen, die cdu ist der beste Beweis dafür.

Urban Will | Sa., 21. Februar 2026 - 17:56

der mal bei der Alpen-Prawda geschrieben hat. Zwar hält er sich zurück, mit den Breitseiten gegen die Blauen, aber irgendwo in der Mitte redet er dann doch von den „fehlenden Strategien“ ggü den Nazis und direkt danach dann von der Gegenwart und den ebenfalls fehlenden Strategien gegen „Rechtspopulisten“, in diesem Lande ein sehr kontaminierter Begriff.
Es wäre angebracht gewesen, ein paar solcher Strategien zu nennen. Er hätte einfach mal die Martenstein-Rede hören sollen, der hat es treffend beschrieben: die AfD-Wähler wollen eigentlich nichts anderes als einen „neuen“ Helmut Schmidt, nennen wir es mal so: jemanden mit Verstand und gesundem Patriotismus, der anpacken kann und sich von linksgrünwoken Dummschwätzern nicht an der Nase herumführen lässt, keinen Schwächling, Feigling, Dampfplauderer und Lügner wie den Gockel Fritz.
Ein schwaches, wenig überzeugendes Interview, aber die Kernaussage bzgl. des Unsinns eines Vergleiches mit 1933 teile ich.

Jens Böhme | Sa., 21. Februar 2026 - 17:56

Solange man das Vakuum in der politischen Mitte nicht erkennt, sind solche Interviews das geschmackgebende Salz in der Autoritarismussuppe die langsam weiter köchelt. Heute auf CDU-Parteitag hat die angebliche Mitte-Partei CDU beschlossen, eine parlamentarische Mehrheit zu suchen, die sich auf Internetregeln (beginnend bei Kindern) á la Russland, Iran oder China orientiert.

IngoFrank | Sa., 21. Februar 2026 - 18:02

nämlich die Frage nach dem „Warum“ & „wer
trägt die Verantwortung“ bzw. welche Regierung, welcher Kanzler ?
Es ist weder in Europa im allgemeinen noch in Deutschland im Besonderen der „Linksruck“ der gesamten etablierten Parteien vom Himmel gefallen ! Und genau in diese sich aufgetane Lücke sind die sogenannten „Rechten“ gestoßen. Allerdings mit einem riesengroßen Unterschid zu den 30 iger Jahren : Die Demokratie, die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Selbstbestimmtheit wollen die nach links gerückten Parteien abschaffen und niemand sonst.
Wir schaffen das, ja das stimmt uns selbst abzuschaffen, unsere Grundlagen auf denen unser Wohlstand einst aufgebaut wurde aufzugeben..
Und so lange diese ganzen Fehlentwicklungen nicht ehrlich benannt, analysiert und behoben werden, kurz gesagt, „links ist vorbei“ auch in die Alltagspolitik Einzug hält, dreht sich alles nur im Kreis.
Die soz. Marktwirtschaft ist nicht vollkommen, bringt für die Masse mehr Wohlstand als alles „Linke“
MfGadER

