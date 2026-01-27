Zwischen Weimarer Republik und Gegenwart - „Wir sollten nicht ständig das Ende der Demokratie ausrufen“

Seit dem Erstarken der politischen Ränder haben Vergleiche zwischen der Weimarer Republik und unserer Gegenwart Hochkonjunktur. Im Interview erklärt der Autor Jens Bisky, warum Rückgriffe auf das Jahr 1933 zu kurz greifen.