- „Wir sollten nicht ständig das Ende der Demokratie ausrufen“
Seit dem Erstarken der politischen Ränder haben Vergleiche zwischen der Weimarer Republik und unserer Gegenwart Hochkonjunktur. Im Interview erklärt der Autor Jens Bisky, warum Rückgriffe auf das Jahr 1933 zu kurz greifen.
Jens Bisky wurde 1966 in Leipzig geboren. Er ist Kulturwissenschaftler und war lange Zeit Feuilletonredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Seit 2021 arbeitet Bisky am Hamburger Institut für Sozialforschung.
