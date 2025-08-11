Gymnasium
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in der Fideliostraße in Johanneskirchen bei München / picture alliance / SZ Photo | Robert Haas

Zwischen Tradition und Anspruch Das Gymnasium ist kein Auslaufmodell

Trotz anhaltender Kritik und Forderungen nach einer Einheitsschule belegen aktuelle Daten, dass das Gymnasium in Deutschland Spitzenleistungen erbringt, Bildungsgerechtigkeit fördert und ein Garant für den gesellschaftlichen Wohlstand ist.

VON KLAUS ZIERER am 13. August 2025 6 min

Autoreninfo

Univ.-Prof. Dr. Klaus Zierer, Erziehungs- wissenschaftler und Universitätsprofessor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, studierte das Lehramt an Grundschulen an der LMU München, wo er auch promoviert und habilitiert wurde. Er ist Associated Research Fellow an der University of Oxford.

So erreichen Sie Klaus Zierer:

War das Gymnasium über Jahrhunderte hinweg das Herzstück und Aushängeschild des deutschen Bildungssystems, steht es heute zusehends in der Kritik. Besonders das zum Jahreswechsel in einem Spiegel-Interview formulierte Verdikt von John Hattie, der zu den einflussreichsten Bildungsforschern weltweit zählt, hallt nach: Er kenne kein Schulsystem, das so ungerecht sei wie das deutsche, und wenn keine Reformen erfolgten, dann würde Deutschland nie in der Pisa-Weltspitze landen. All das ist Wasser auf die Mühlen derer, die seit den 1960er-Jahren des letzten Jahrhunderts die Mehrgliedrigkeit des deutschen Schulsystems infrage stellen und am liebsten eine Schule für alle hätten – vom Anfang bis zum Ende der Schulzeit, Abiturgarantie eingeschlossen.

So wird John Hattie derzeit von bestimmten Kreisen protegiert. Im Mai titelte erneut der Spiegel mit der Scheinfrage: „Muss das Gymnasium weg?“ Denn im Untertitel heißt es, dass das Bildungssystem vermurkst sei und trotzdem am Gymnasium festgehalten werde. Schülervertreter in Berlin und NRW sprangen auf diesen Zug auf und forderten in den letzten Wochen nicht nur, die Mehrgliedrigkeit des Schulsystems und damit das Gymnasium abzuschaffen, sondern auch gleich noch Hausaufgaben und unangekündigte Formen der Leistungserhebung abzuwracken. Das Gymnasium also als Urgrund der Bildungsmisere? Mitnichten, wie sich zeigen lässt. Denn in der Debatte wird bis heute mehr ideologisch als empirisch argumentiert – und nicht selten Eminenz mit Evidenz verwechselt.

