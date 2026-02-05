Zwischen Jugendschutz und Zensur - Social-Media-Verbote lösen kein Problem

Radikalisierung und Desinformation hängen an Mechaniken wie Empfehlungsalgorithmen, Geschäftsmodellen und fehlender Regulierung. Die entscheidende Frage ist nicht, welche Social-Media-Plattform verboten wird – sondern welche Regeln für alle gelten.