- Social-Media-Verbote lösen kein Problem
Radikalisierung und Desinformation hängen an Mechaniken wie Empfehlungsalgorithmen, Geschäftsmodellen und fehlender Regulierung. Die entscheidende Frage ist nicht, welche Social-Media-Plattform verboten wird – sondern welche Regeln für alle gelten.
Ein Plattformverbot wirkt wie eine politische Beruhigungstablette: Es signalisiert Handlungsfähigkeit, ohne die Ursachen zu behandeln. Heute heißt der Sündenbock TikTok, morgen ist es X, übermorgen die nächste App. Das ist bequem – weil es einen Namen liefert. Aber Radikalisierung, Desinformation und Sogeffekte kleben nicht an Logos. Sie hängen an Mechaniken.
