Die Union hat nur dann eine Überlebenschance, wenn sie ihre Unvereinbarkeitsbeschlüsse zu AfD und Linke überprüft. Erst durch den Abbau starrer Abgrenzungen kann die CDU ihre politische Handlungsfähigkeit zurückgewinnen und strategisch neu agieren.

VON BERND STEGEMANN am 30. November 2025 5 min

Bernd Stegemann

Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse“ bei Klett-Cotta (2024) und „In falschen Händen. Wie grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“ bei Westend (2025).

Die Brandmauer muss weg. Sollte die CDU noch für fünf Cent politischen Verstand haben, würde sie sofort mit dem Abbau beginnen. Der Weg durch das Minenfeld aus links­autoritärer Naziparanoia und den besorgten Bürgern aus dem Merkel-Milieu wird lang und gefährlich. Doch der Abriss muss gewagt werden, denn die Gründe liegen alle offen vor uns. 

Achim Koester | So., 30. November 2025 - 09:24

eher noch wird sie diese noch stärker ausbauen. Damit hat sie sich, wie Ihr Autor richtig beschreibt, in eine Zwickmühle begeben, die ihre Abhängigkeit von SPD und Grünen festigt. Merz hat mit den Worten kapituliert:"Es war der Wunsch der Sozialdemokraten, dass wir diesen Gesetzentwurf nicht noch einmal ändern"
Damit ist er endgültig gescheitert.

H. Stellbrink | So., 30. November 2025 - 09:45

Strategische Weitsicht der Union würde zunächst einmal erfordern, die kreuzzüglerische Rhetorik gegenüber der AfD und deren undemokratische parlamentarische Neutralisierung und Verfalgung bis ins Private hinein aufzugeben. Enttäuschte Unionswähler werden damit zur AfD getrieben. Sie sehen angesichts des undemokratischen antifaschistischen Furors mittlerweile in der AfD die einzige Chance der Rettung der Demokratie vor "Unsererdemokratie".
Eine Unions-Minderheitsregierung unter Duldung aller vernünftigen Abgeordneten wäre eine Frischzellenkur für die Demokratie, denn jeder Abgeordnete müsste doch tatsächlich seinem Gewissen folgen. Sie würde allerdings hohes diplomatisches Geschick und Charisma erfordern. Beides hat niemand in der Unions-Führungsriege.
Merz kann es nicht, er hat sich viel zu sehr im antifaschistischen Widerstandskampf gefesselt und jeder anderen Option beraubt, da ihm egal ist, wer von den Linken ihn zu welchem Preis an der Macht hält.

Urban Will | So., 30. November 2025 - 09:54

dieser Mauer. Teile von Kultur znd Wirtschaft machten es bereits, nun auch ein namhaftes Medium und jetzt fehlen noch namhafte Politiker auf Seiten der Altparteien.
Und die These von der Radikalisierung d Blauen durch Ausschließen vertrete auich ich schon seit Jahren.
Ein guter Artikel, der es aber auch nicht schafft, ganz neutral zu bleiben. Eine AfD-Regierung würde nicht aus der NATO und nicht sofort aus der EU austreten. Letzteres nur, wenn diese sich als reformunfähig erweist. Den ganzen „Green Deal“-Quatsch von Uschi, all die irrsinnige Bürokratie, gemeinsame Schuldenhaftung, etc.: wenn das bleibt, wäre ein Austritt aber auch ein Segen.
Es ist längst bekannt, dass es rund 70% programmatische Übereinstimmungen gibt. Nur dass die heutige Union kaum etwas davon durchbringt, bzw. durchbringen möchte.
Die Merkelianer könnten gerne zu den Linken oder Grünen übertreten, die braucht kein Mensch. Man hätte aber im Volk eine satte Mehrheit.
Die Wende muss her!

Thomas Veit | So., 30. November 2025 - 09:59

würde sie sofort mit dem Abbau beginnen."

Hat sie aber offensichtlich nicht, und zwar schon seit der letzte Bundestagswahl..., genauer genommen schon seit dem Zusammenbruch der Ampel am 06. November 2024 (Umfragewerte).

>> Genug Zeit um nachzudenken... 🤔

Chris Groll | So., 30. November 2025 - 10:02

Ihre andauernde Aussage, "eine Koalition mit der radikalisierten AfD ist unmöglich, wenn Deutschland in der Nato, der EU und der Währungsunion bleiben will" wird auch nach vielen Wiederholungen nicht wahrer.
Es lohnt sich für mich nicht, solche Artikel zu lesen. Ich mache es trotzdem, genau so, wie ich mir ab und an die Tagesschau antue. Bei einigen Autoren hier wie auch beim Mainstream gibt es nur ein AfD Bashing. Keine Objektivität, keine Neutralität.
Von Demokratie meilenweit entfernt.
Zitat Erich Kästner:
„Was auch immer geschieht: Nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.“

Ernst-Günther Konrad | So., 30. November 2025 - 10:34

Ja, der Begriff Gefängnis triffts. Aber nachdem man 2013 begonnen hat den *Hochsicherheitstrakt* aufzubauen, haben sich die meisten kuschelig eingerichtet, dachten ist ja nur für kurze Zeit, bis die böse AFD wieder *besiegt und weg* ist. Pustekuchen. Und nun? Eigentlich sind die Türen der Anstalt offen, sind Fenster herausgefallen, ganze Wände zusammengebrochen und doch wollen die allermeisten dort bleiben. Warum? Zu lange dort, Angst vor der dem Leben draußen, wie bei Gefangenen in amerikanischen Filmen. Die Brandmauer sollte die AFD ausgrenzen, einhegen und stigmatisieren. In Wirklichkeit war und ist sie ein Gedankengefängnis der UNION, ein Schutzwall vor der Realität. Und während linke Aktivisten versuchen, die Mauern wieder zu zumachen, jede Menge Beton anrühren und zwischen die UNION und die AFD gießen, haben diese Linksfaschisten nicht begriffen. Für Beton braucht man Zement und den haben sie nicht. Denn die Nazikeule, die sie lange schwungen, bestand nur aus linken Hirnschmalz.

Hans Süßenguth-Großmann | So., 30. November 2025 - 11:16

dann ist der Schmerz so groß, dass der Notarzt ran muss. Der Umgang mit der AfD erfordert jetzt ein Verfahren vor dem BVerfG, entweder sie ist legal oder nicht. Letzteres würde eine gesellschaftliche Entwicklung in Gang setzen, dass die Rolle der "Bio-Deutschen" in D klären würde. Die einzigen Argumente die bis jetzt gegen die AfD vorgebracht werden, beruhen auf dem sog. ethnische Volksbegriff, d.h. es wird behauptet die AfD schließt Staatsbürger nicht deutscher Nationalität aus und verletzt daher die Würde des Menschen. Da sie noch nicht regiert hat, ist sowas auch nicht passiert, d.h. es ist eine reine Behauptung. Selbst wenn ein Unterschied zwischen Staatsbürgern gemacht werden würde, könnte das BVerfG eine Partei, die eine Bevorzugung von ethnisch deutschen Staatsbürgern propagiert, nicht per se verbieten. Das müsste dem politischen Prozess überlassen werden.

Heidemarie Heim | So., 30. November 2025 - 11:36

Mit Sicherheit nicht nur Sie verehrter Herr Prof. Stegemann! Vor allem deshalb, weil man als Bürger/in bzw. ehemalige Wähler/innen dieser einst konservativen, fest in der Mitte verorteten Partei alles mögliche unterstellen kann, jedoch keine Dummheit! Eher kommt es einem vor, als habe man es mit einem suizidgefährdeten Bekannten zu tun, dem man besorgt aber tatenlos zusehen muss wie er unbeeindruckt trotz aller Interventionen von außen seinem selbstgewählten Ende zuarbeitet.
Und unten stehen die üblichen Verdächtigen im Publikum und rufen dem oben auf dem Dach stehenden Unglücklichen noch zu: "DANN SPRING DOCH!"
Doch so wie ich Jedem ein gutes Ende bzw. einen Ausweg aus einer solch selbst gestellten Falle/Situation wünsche, kann man nur hoffen, dass man sich bei der Union zumindest besinnt für was sie in der Zeit vor Merkel politisch stand. Nämlich für das, was die AfD ohne Maximalforderungen bzgl. NATO usw. wenn auch radikaler vertritt. Was unsere Verfassung ausdrücklich zulässt! MfG

Hans Süßenguth-Großmann | So., 30. November 2025 - 12:16

ein Verbotsantrag gestellt wird, dem BVerfG übertragen, festzustellen ,wieviel Nationalismus in D zulässig ist. Das ist eigentlich eine Kompentenzüberschreitung, der Justiz in die Politik. In jedem anderen europäischen Land ist die Existenz von nationalistische Parteien selbstverständlich.

Hans Jürgen Wienroth | So., 30. November 2025 - 12:46

„Die Brandmauer bringt also genau die Nazipartei hervor, die sie bekämpfen will.“ Aber was ist das Merkmal einer Nazi-Partei, das nationalistische, das sozialistische oder nur die Kombination aus beidem? Der Antisemitismus, der den Mord an den Juden verantwortet, ist bis heute im sozialistischen Milieu verbreitet. Das passt nicht zur nationalistischen AfD! Wenn Nationalismus aber das Böse ist, dann sind viele, auch EU-Länder böse. Wo finden sich also die bösen „Nazis“?

„Die AfD ist ein Geschenk für die Linke, denn mit der Panik vor den Nazis lassen sich alle Parteien rechts der Mitte abräumen.“ Warum gewinnt dann die AfD gemäß den Nachwahl-Analysen so viele Stimmen im linken Lager? Weil sich die linken Parteien, von Linke über Grüne bis SPD nicht um das Wohlergehen der Menschen im Land kümmern, sondern das Geld an alle vermeintlich Armen & Hungernden in der Welt verstreuen. Das wird von der CDU toleriert, noch stärker von der EU, genauso wie Merkels Weg in die Staatswirtschaft.

