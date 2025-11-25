- Die Brandmauer ist für die CDU ein Gefängnis
Die Union hat nur dann eine Überlebenschance, wenn sie ihre Unvereinbarkeitsbeschlüsse zu AfD und Linke überprüft. Erst durch den Abbau starrer Abgrenzungen kann die CDU ihre politische Handlungsfähigkeit zurückgewinnen und strategisch neu agieren.
Die Brandmauer muss weg. Sollte die CDU noch für fünf Cent politischen Verstand haben, würde sie sofort mit dem Abbau beginnen. Der Weg durch das Minenfeld aus linksautoritärer Naziparanoia und den besorgten Bürgern aus dem Merkel-Milieu wird lang und gefährlich. Doch der Abriss muss gewagt werden, denn die Gründe liegen alle offen vor uns.
