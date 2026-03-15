Die Aufnahme entstand auf dem Deutschen Juristentag (DJT) in München
Die Aufnahme entstand auf dem Deutschen Juristentag (DJT) in München / picture alliance / SZ Photo | Johannes Simon

Zum Tod von Jürgen Habermas Der Staatsdenker

Jürgen Habermas hat die politische Kultur und die akademische Landschaft der Bundesrepublik geprägt wie kein anderer Intellektueller. Sein Denken wurde zur Staatsideologie der Bundesrepublik. Sein Tod markiert ein Epochenende.

VON ALEXANDER GRAU am 15. März 2026 5 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Es ist der 9. Juni 1967. In Hannover wird der Student Benno Ohnesorg zu Grabe getragen. 7.000 Studenten bilden einen beeindruckenden Trauerzug. Die Stimmung ist aufgeheizt. Nach der Trauerkundgebung versammelt man sich zu einer Diskussionsveranstaltung. Mit dabei: Jürgen Habermas. In seinem Vortrag betont er: „Wenn die studentische Opposition wahrlich einen Vorzug hat, dann kann es, meine ich, nur der sein, dass sie Sensibilität für die Unterdrückung und für die Verletzung, auch für die Verletzbarkeit des Menschen, und ich meine einzelne Menschen und soziale Klassen, zu einer politischen Kategorie erhebt.“

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Ingbert Jüdt | So., 15. März 2026 - 16:25

Es ist daher etwas billig, das als »Gesinnungswächterei« abzutun. Und die »linksliberale Monokultur« von heute ist ganz wesentlich auch das Resultat postmoderner Ideologien, gegen die Habermas von Anfang an das »Projekt der Moderne« verteidigt hat. Zur Streitkultur und Diskursethik im Sinne Habermas' hat es immer gehört, die Geltungsansprüche der gegnerischen Position anzuerkennen, anstatt sie identitätspolitisch oder psychologisierend zu unterlaufen. Gar so vollkommen ist Habermas' Sieg daher nicht gewesen. Im Gegenteil: eine Linke, die der woken Ideologie überdrüssig ist, wird sein linkshegelianisches Denken neu beleben müssen.

Dorothee Sehrt-Irrek | So., 15. März 2026 - 17:08

war vielleicht lange Zeit ein "Gespräch über Bäume"(Adorno) jenseits aller Vorstellungskraft, jedenfalls meiner, aber die Notwendigkeit des verantwortlichen Denkens lag doch wohl auf der Hand.
Ich fand es ziemlich mutig von Habermas, so ein Projekt ins Auge zu fassen, nach Adornos "Dictum", annähernd, "es gebe kein richtiges Leben im Falschen".
Ich habe das nach Jahrzehnten umgewandelt in die Überlegung, ausgehend von Nietzsches "Zarathustra", es gebe nichts ganz Falsches im Richtigen.
Angesichts der heutigen Entwicklungen braucht es vielleicht viel Vertrauen ins Leben und in unsere Fähigkeiten zur Vernunft, tapfer an Habermas Entwurf über die kommunikative Vernunft festzuhalten.
Gab es überhaupt einen konservativen Denker*, der es mit Habermas analytischen Fähigkeiten aufnehmen konnte?
Da nicht, wird er das wohl selbst gewesen sein, ein kategorialer Konservativer der Moderne.
...und hat es eventuell selbst nicht gewußt.
Ich glaube schon, dass es Nachfolgende gibt.
Sapere Aude
RIP

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