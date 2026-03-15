Es ist der 9. Juni 1967. In Hannover wird der Student Benno Ohnesorg zu Grabe getragen. 7.000 Studenten bilden einen beeindruckenden Trauerzug. Die Stimmung ist aufgeheizt. Nach der Trauerkundgebung versammelt man sich zu einer Diskussionsveranstaltung. Mit dabei: Jürgen Habermas. In seinem Vortrag betont er: „Wenn die studentische Opposition wahrlich einen Vorzug hat, dann kann es, meine ich, nur der sein, dass sie Sensibilität für die Unterdrückung und für die Verletzung, auch für die Verletzbarkeit des Menschen, und ich meine einzelne Menschen und soziale Klassen, zu einer politischen Kategorie erhebt.“