ürgen Habermas
Jürgen Habermas / picture alliance / dpa | Simela Pantzartzi

Zum Tod von Jürgen Habermas Der doppelte Philosoph

Jürgen Habermas ist mit 96 Jahren verstorben. Seinen Einfluss erwarb er sich nicht allein mit philosophischen Werken. Habermas trat zugleich immer als politischer Intellektueller in Erscheinung. Nicht immer auf rühmliche Weise. Wesentlichen Fragen wich er dabei aus.

VON MATHIAS BRODKORB am 16. März 2026 6 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Sein größter Coup gelang Jürgen Habermas im Jahr 1986 mit dem „Historikerstreit“. Er warf dem Historiker Ernst Nolte wortwörtlich die Leugnung der „Singularität“ von Auschwitz vor und löste eine jahrelang anhaltende Schlacht unter Deutschlands Intellektuellen aus. Am Ende der Debatte war Nolte sozial erledigt, und Habermas hatte gewonnen.

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Frieda Frey | Mo., 16. März 2026 - 13:08

"Indem Bürger sich in Vereinen, Initiativen und Verbänden zusammenschlössen und ihre politischen Interessen öffentlich artikulierten, würden die Probleme der Gesellschaft an die Politik herangetragen und ihrer staatlichen Bearbeitung zugänglich. ... Rationaler und besser ist die Welt dadurch offensichtlich nicht geworden."

Natürlich nicht. Welcher normale Bürger hat denn neben seinem Beruf und familiären Verpflichtungen Zeit und Ressourcen, die Arbeit der Regierung zu gestalten? Aktivisten und NGOs machen das beruflich - finanziert durch die Steuern der Bürger, gegen deren Interessen sich dieser Aktivismus wendet.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 16. März 2026 - 13:49

Der Beitrag fasst den Kern des Problems gut zusammen: wie ist die fast hymnische Verehrung des Verstorbenen in den Intelligenz-Gazetten zu erklären ? Der "große Kommunikationserklärer" als Gesprächsverweigerer. Frühere große Bundestagsdebatten verkümmern aka zu Tiktok-Schnipseln.
Das wäre "der Rede wert", wie früher ein gutes TV-Format betitelt war. Dann hätte sich Jürgen Habermas einer auch Plebejern verständlichen Sprache bedienen müssen. Der politischen Debatte in Deutschland hätte es nicht geschadet.

Ingbert Jüdt | Mo., 16. März 2026 - 14:09

Der aber, wie bei Habermas selbst, trotz all dem geschraubten Stil dennoch inhaltlich sinnvoll ist.

Ingbert Jüdt | Mo., 16. März 2026 - 14:04

Von seiner Theorie des kommunikativen Handelns, die in die kritische Diagnose von der »Kolonialisierung der Lebenswelt« mündete, ist sinngemäß gesagt worden, der theoretische Berg habe eine zeitdiagnostische Maus geboren. Das war 1981. Auf die neoliberale Welt des Crash von 2008 hätte seine These gepasst wie Arsch auf Eimer. Da hatte der Meisterkritiker seinen Weitblick und seinen Biss schon verloren. Bei »Corona« hat er mit dem schrecklichsten Aufsatz seiner ganzen Karriere dann komplett versagt.

Herr Brodkorb spießt einen zentralen Punkt auf, wenn er beanstandet, dass Habermas' Theorie des öffentlichen Diskurses immer ein wenig nach philosophischem Oberseminar roch. Sie konnte elitistisch gekapert werden, und dieses Schicksal ist ihr am Ende widerfahren. Habermas hatte 1976 den historischen Materialismus »rekonstruiert« - das wird man auch mit seinem Werk tun müssen, wenn man sein kritisches Potential heute nutzen möchte.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mo., 16. März 2026 - 17:40

nicht sehen, aber die sozialen Medien könnten die Wirkungsmacht einer "plebejischen" Öffentlichkeit vervielfältigen.
Ein sehr interessanter Artikel, Herr Brodkorb.
Aber wir sind die Kinder dieses www und wir sollten dem auch gewachsen sein.

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