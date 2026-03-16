- Der doppelte Philosoph
Jürgen Habermas ist mit 96 Jahren verstorben. Seinen Einfluss erwarb er sich nicht allein mit philosophischen Werken. Habermas trat zugleich immer als politischer Intellektueller in Erscheinung. Nicht immer auf rühmliche Weise. Wesentlichen Fragen wich er dabei aus.
Sein größter Coup gelang Jürgen Habermas im Jahr 1986 mit dem „Historikerstreit“. Er warf dem Historiker Ernst Nolte wortwörtlich die Leugnung der „Singularität“ von Auschwitz vor und löste eine jahrelang anhaltende Schlacht unter Deutschlands Intellektuellen aus. Am Ende der Debatte war Nolte sozial erledigt, und Habermas hatte gewonnen.
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