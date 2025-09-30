Die mathematisch oder philosophisch Gebildeten verwiesen in diesem Zusammenhang gern auf ein altes Gedankenexperiment des Mathematikers Alan Turing. In seiner vereinfachten Version beschreibt es eine Person, die über eine Tastatur mit zwei ihr unbekannten Gesprächspartnern kommuniziert: einem realen Menschen und einer Maschine. Kann die besagte Person nicht unterscheiden, welcher Kommunikationspartner der Mensch und welcher die Maschine ist, dann verfügt die Maschine offensichtlich über Denkvermögen. Oder?