- Sprachskandale, die keine sind
Der amerikanische Philosoph John Searle ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Mit seiner Sprechakttheorie und seinen Überlegungen zum Bewusstsein wirkte er weit über die akademische Philosophie hinaus. Mit ihm lässt sich die Frage beantworten: Kann ChatGPT denken?
Als ChatGPT vor etwa drei Jahren auf dem Markt kam, entbrannte umgehend eine leidenschaftliche Diskussion: Kann KI denken? Ist sie wirklich intelligent? Oder haben wir es hier nicht mit einem Programm zu tun, das Denkvorgänge simuliert, aber im Grunde dumm ist wie Bohnenstroh?
Die mathematisch oder philosophisch Gebildeten verwiesen in diesem Zusammenhang gern auf ein altes Gedankenexperiment des Mathematikers Alan Turing. In seiner vereinfachten Version beschreibt es eine Person, die über eine Tastatur mit zwei ihr unbekannten Gesprächspartnern kommuniziert: einem realen Menschen und einer Maschine. Kann die besagte Person nicht unterscheiden, welcher Kommunikationspartner der Mensch und welcher die Maschine ist, dann verfügt die Maschine offensichtlich über Denkvermögen. Oder?
