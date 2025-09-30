John Searle
John Searle im Jahr 2017 / picture alliance/AP Images | Jeff Chiu

Zum Tod von John Searle Sprachskandale, die keine sind

Der amerikanische Philosoph John Searle ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Mit seiner Sprechakttheorie und seinen Überlegungen zum Bewusstsein wirkte er weit über die akademische Philosophie hinaus. Mit ihm lässt sich die Frage beantworten: Kann ChatGPT denken?

VON ALEXANDER GRAU am 30. September 2025 5 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Als ChatGPT vor etwa drei Jahren auf dem Markt kam, entbrannte umgehend eine leidenschaftliche Diskussion: Kann KI denken? Ist sie wirklich intelligent? Oder haben wir es hier nicht mit einem Programm zu tun, das Denkvorgänge simuliert, aber im Grunde dumm ist wie Bohnenstroh?

Die mathematisch oder philosophisch Gebildeten verwiesen in diesem Zusammenhang gern auf ein altes Gedankenexperiment des Mathematikers Alan Turing. In seiner vereinfachten Version beschreibt es eine Person, die über eine Tastatur mit zwei ihr unbekannten Gesprächspartnern kommuniziert: einem realen Menschen und einer Maschine. Kann die besagte Person nicht unterscheiden, welcher Kommunikationspartner der Mensch und welcher die Maschine ist, dann verfügt die Maschine offensichtlich über Denkvermögen. Oder?

Mehr lesen über

