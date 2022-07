Glamourös und cool war sein Auftritt vor den Kameras, launisch bis autoritär sein Benehmen dahinter. Ob letztere Informationen immer ungewollt den Weg in die Öffentlichkeit fanden, darf man durchaus bezweifeln. Denn was dem just im Alter von 82 Jahren verstorbenen Star-Regisseur Dieter Wedel mehr als jedem anderen seiner Zunft gelang, war eine perfekte Selbstinszenierung. Wedel hatte Stil, er hatte Charisma, er hatte Schneid, bis er in seinen letzten Jahren über seine eigenen Verfehlungen stürzte und sich mit strafrechtlich relevanten Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert sah. Kann man sein Werk nach der Offenbarung jener schäbigen Übergriffe überhaupt noch unbedarft, ja gar mit Begeisterung Revue passieren lassen? Man darf nicht nur, man muss!

Denn seine Verdienste sind beachtlich. Allen voran für die um ihre Zuschauer bangende Fernsehkultur, die in dem 1939 in Berlin geborenen Künstler einen ihrer wichtigsten Vertreter fand. Sein bewährtes, über Jahrzehnte erfolgreiches Konzept: Verbinde Gesellschaftskritik mit guter Unterhaltung! Unvergessen ist etwa sein Vierteiler „Der große Bellheim“ (1993) über die fiktive Geschichte eines gealterten Unternehmers, der mit viel Mühe und Verstand sein Kaufhausimperium zu retten versucht. Angetan haben es Wedel immer auch die Kriminellen, Blender und Betrüger. Einen der großen Fische unter ihnen präsentiert er in seinem letzten Zweiteiler „Gier“ von 2010. Nachdem dessen Protagonist mit dem bezeichnend ironischen Namen Glanz einige Anleger um ihr Geld bringt und sich nach Südafrika absetzt, wird ihm spät der Prozess gemacht. Zwar konnte ein Großteil des Feuilletons wenig mit dem Werk anfangen, nichtsdestoweniger hat der Regisseur damit ein Stück Zeitgeschichte eingefangen. Denn wer in den Wirren der Finanzmarktkrise hinter der windigen Hauptfigur nur einen einzelnen Hochstapler sieht, verkennt die Systemanalyse der beiden Filme.