- Der stille Mann im Hintergrund
Mit „Tainted Love“ komponierten Soft Cell einen der prägendsten Songs der 80er Jahre. Anders als bei ähnlichen Bands war ihr Sound immer etwas schmutzig und anrüchig. Verantwortlich dafür war Dave Ball. Am vergangenen Dienstag ist der Musiker in Alter von 66 Jahren gestorben.
Wenn Sie in den mystischen 80er-Jahren groß geworden sind, dann gehören zu Ihrer Jugend drei ikonische Hymnen, die gleichsam Generationenerlebnisse waren, Songs, die auf so gut wie jeder Party liefen, die man zu Hause auf Kopfhörer hörte und die heute – manchmal leider zu oft – im 80er-90er-Dudelfunk gesendet werden: New Orders „Blue Monday“, Visages „Fade to Gray“ und „Tainted Love“ von Soft Cell.
Wurden New Order als Nachfolgeband der ins Elysische entrückten Joy Division umstandslos in den Pantheon der Pop-Geschichte durchgereicht, so kämpfen die beiden anderen Bands mit dem Makel des One-Hit-Wonders. Zumindest bei Soft Cell ist dieses Urteil aber ziemlich ungerecht. Zum einen, weil die Band neben „Say Hello, Wave Goodbye“ und „Torch“ dem Publikum noch weitere Hits schenkte. Vor allem aber, weil das unglückliche Label One-Hit-Wonder der pophistorischen Bedeutung des Duos nicht gerecht wird.
