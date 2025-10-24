Wurden New Order als Nachfolgeband der ins Elysische entrückten Joy Division umstandslos in den Pantheon der Pop-Geschichte durchgereicht, so kämpfen die beiden anderen Bands mit dem Makel des One-Hit-Wonders. Zumindest bei Soft Cell ist dieses Urteil aber ziemlich ungerecht. Zum einen, weil die Band neben „Say Hello, Wave Goodbye“ und „Torch“ dem Publikum noch weitere Hits schenkte. Vor allem aber, weil das unglückliche Label One-Hit-Wonder der pophistorischen Bedeutung des Duos nicht gerecht wird.