- Die letzte Rebellin
Als Brigitte Bardot 1956 die Bühne des internationalen Films betrat, war ein neuer Typ Filmstar geboren. Sie provozierte durch ihre Natürlichkeit und bot sich deshalb als Projektionsfläche an. Doch ihre Authentizität war nie gespielt, sondern bis zuletzt Ausdruck eines störrischen Rebellentums.
Sie war Schmollmund und Wuschelhaar. Sie war die Frau, in deren Garten Gunther Sachs rote Rosen regnen ließ. Sie war Saint-Tropez und Paris. Sie stand für selbstbestimmte Weiblichkeit und war zugleich Männerphantasie. Für die einen war sie Verkörperung der Sünde, für die anderen Zeichen der Emanzipation. Sie galt als Symbol Frankreichs und lieh der Marianne ihr Gesicht. Sie war Stilikone und die meistfotografierte Frau ihrer Zeit. Die Rede ist natürlich von Brigitte Bardot.
