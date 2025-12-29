Brigitte Bardot
Brigitte Bardot / picture-alliance/ dpa | Douglas_Kirkland,_Celebrity_Vault

Zum Tod von Brigitte Bardot Die letzte Rebellin

Als Brigitte Bardot 1956 die Bühne des internationalen Films betrat, war ein neuer Typ Filmstar geboren. Sie provozierte durch ihre Natürlichkeit und bot sich deshalb als Projektionsfläche an. Doch ihre Authentizität war nie gespielt, sondern bis zuletzt Ausdruck eines störrischen Rebellentums.

VON ALEXANDER GRAU am 29. Dezember 2025 5 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

Sie war Schmollmund und Wuschelhaar. Sie war die Frau, in deren Garten Gunther Sachs rote Rosen regnen ließ. Sie war Saint-Tropez und Paris. Sie stand für selbstbestimmte Weiblichkeit und war zugleich Männerphantasie. Für die einen war sie Verkörperung der Sünde, für die anderen Zeichen der Emanzipation. Sie galt als Symbol Frankreichs und lieh der Marianne ihr Gesicht. Sie war Stilikone und die meistfotografierte Frau ihrer Zeit. Die Rede ist natürlich von Brigitte Bardot.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

hanno Woitek | Mo., 29. Dezember 2025 - 16:18

was haben wir mit unserem Alter, mein Freund Michael und ich , geschummelt, um ab1956 in ihre Filme zu kommen. Der erste nackte Busen im deutschen Kino...!! unvergesslich!!!!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.