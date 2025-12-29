Zum Tod von Brigitte Bardot - Die letzte Rebellin

Als Brigitte Bardot 1956 die Bühne des internationalen Films betrat, war ein neuer Typ Filmstar geboren. Sie provozierte durch ihre Natürlichkeit und bot sich deshalb als Projektionsfläche an. Doch ihre Authentizität war nie gespielt, sondern bis zuletzt Ausdruck eines störrischen Rebellentums.