- Detektiv im Erkennungsdienst der Gegenwart
Als Filmemacher, Autor und Denker sprengte Alexander Kluge konsequent alle Grenzen – stets auf der Suche nach den Möglichkeiten der Gegenwart. Er war ein rastloser Enzyklopädist, der Kunst, Politik und Gefühl zu einer einzigartigen „Archäologie der Gegenwart“ verschmolz – zuletzt sogar mit Hilfe von KI.
Diesen Tag konnte ich mir nie vorstellen. Alexander Kluge war der zeitgemäßeste, gegenwärtigste Mensch, den ich kannte. Er blickte immer nach vorn, auf die Möglichkeiten und versteckten Potentiale, die in der Gegenwart und unmittelbaren Zukunft lagen. Einer seiner Hausgötter war Robert Musil, der Schriftsteller des „Möglichkeitssinns“. Keine zwei Wochen nach seinem Freund Jürgen Habermas, dem er in der FAZ einen kurzen, sehr schönen und sehr traurigen Nachruf schrieb, in dem er dann natürlich skizzierte, wie eine Reaktion der Lebenden darauf sein müsste, ist Alexander Kluge jetzt selbst gestorben. Ohne ihn ist nicht nur die Filmwelt um vieles ärmer.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.