Zum Tod von Alexander Kluge - Detektiv im Erkennungsdienst der Gegenwart

Als Filmemacher, Autor und Denker sprengte Alexander Kluge konsequent alle Grenzen – stets auf der Suche nach den Möglichkeiten der Gegenwart. Er war ein rastloser Enzyklopädist, der Kunst, Politik und Gefühl zu einer einzigartigen „Archäologie der Gegenwart“ verschmolz – zuletzt sogar mit Hilfe von KI.