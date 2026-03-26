Alexander Kluge
Alexander Kluge im Februar 2026 / picture alliance/dpa/APA | Georg Hochmuth

Zum Tod von Alexander Kluge Detektiv im Erkennungsdienst der Gegenwart

Als Filmemacher, Autor und Denker sprengte Alexander Kluge konsequent alle Grenzen – stets auf der Suche nach den Möglichkeiten der Gegenwart. Er war ein rastloser Enzyklopädist, der Kunst, Politik und Gefühl zu einer einzigartigen „Archäologie der Gegenwart“ verschmolz – zuletzt sogar mit Hilfe von KI.

VON RÜDIGER SUCHSLAND am 26. März 2026 8 min

Autoreninfo

Rüdiger Suchsland (Foto privat), Jahrgang 1968, ist Kulturjournalist, Regisseur und Filmkritiker.

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Diesen Tag konnte ich mir nie vorstellen. Alexander Kluge war der zeitgemäßeste, gegenwärtigste Mensch, den ich kannte. Er blickte immer nach vorn, auf die Möglichkeiten und versteckten Potentiale, die in der Gegenwart und unmittelbaren Zukunft lagen. Einer seiner Hausgötter war Robert Musil, der Schriftsteller des „Möglichkeitssinns“. Keine zwei Wochen nach seinem Freund Jürgen Habermas, dem er in der FAZ einen kurzen, sehr schönen und sehr traurigen Nachruf schrieb, in dem er dann natürlich skizzierte, wie eine Reaktion der Lebenden darauf sein müsste, ist Alexander Kluge jetzt selbst gestorben. Ohne ihn ist nicht nur die Filmwelt um vieles ärmer.

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