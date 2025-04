Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Die Fotografen hatten das Ereignis schon festgehalten. Miss Germany trifft Papst Franziskus auf dem Petersplatz. Der Tross will weiter ziehen. Da spricht die Schönheitskönigin und Religionslehrerin Lena Bröder das Kirchenoberhaupt noch einmal an. Für ihre Schüler seien solche Profi-Fotos wertlos, nur Selfies zählen. Die strengen Ordner wollen den Papst voran schieben. Doch Franziskus dreht um, stellt sich zu ihr, beide strahlen sich an – und sie macht das Handybild. Es geht im Juni 2016 um die Welt.

Solche kleinen und großen Szenen gibt es im zwölfjährigen Pontifikat von Papst Franziskus tausendfach. Das Protokoll wird gesprengt, die Gewohnheit verlassen, die Tradition verdrängt. Am 13. März 2013 wurde der Argentinier Jorge Mario Bergoglio zum 266. Bischof von Rom gewählt und damit zum Leiter der größten Glaubensgemeinschaft der Welt. Nach zwölf Jahren im Amt ist er nicht zu dem großen Reformator geworden, den sich manche erhofft und andere befürchtet hatten, und doch hat er seine Kirche mit ihren 1,4 Milliarden Mitgliedern mehr verändert, als auf den ersten Blick deutlich wird. Es gibt eine Franziskus-Revolution in der Kirche, doch sie ist anders, subtil, universell und vor allem un-vatikanisch.