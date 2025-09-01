Yachten in Mallorca
Zum Antagonismus von Arm und Reich Jenseits von Klasse und Gesellschaft

Die Korrelation von Upperclass und Unterschicht wird momentan wieder publizistisch durchgepflügt. Fördert die Suche nach dem Fetisch des Reichtums irgend etwas Neues zutage?

VON DOMINIK PIETZCKER am 3. September 2025 6 min

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

In einer durch und durch materialistischen Welt scheint nichts so wichtig zu sein wie Status und Sozialprestige, aus welchen Quellen auch immer sie sich speisen. Die meisten von uns wollen die soziale Leiter nach oben erklimmen – man hört nur von sehr wenigen, die es nach unten drängt. Dies erzeugt einen unerbittlichen Mobilitätsdruck, dem sich auch diejenigen nicht entziehen können, die schon auf der obersten Sprosse der Statusleiter stehen. Denn auch sie drohen jederzeit von den Nachdrängenden hinabgestoßen zu werden.

Keine Apologie der Upperclass

Welche Befriedigung bringt es, reich zu sein, wenn der Nachbar eine noch größere Garage (eine jüngere Ehefrau, ein dickeres Auto, einflussreichere Freunde etc.) hat? Kürzlich war in den Zeitungen zu lesen, dass sich in Kaliforniens Millionärsenklave Palo Alto die alteingesessenen Anwohner über den steigenden Lärmpegel in ihrem Viertel beschweren. Ihr neuer Nachbar heißt Marc Zuckerberg. Gegenüber hemmungslos neureichen Tech-Milliardären wirken eben auch Chefärzte und Investmentbanker seltsam blass und ausgeliefert.

Mehr lesen über

