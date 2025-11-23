- Der Tanz um die Mitte
Vor 150 Jahren wurde der Dichter Rainer Maria Rilke geboren. Einst mit Skepsis versehen, erleben seine Gedichte eine Renaissance. Sein Versuch, mit der Sprache zu den Dingen selbst zurückzukehren, wirkt wie ein Rettungsring für unsere weltverlorene Gegenwart.
Kein deutschsprachiger Dichter ist so sehr in der Popkultur verankert wie Rainer Maria Rilke. Das „Rilke Projekt“ der Musikproduzenten Richard Schönherz und Angelica Fleer gilt als die erfolgreichste Vertonung moderner Lyrik. Rilkes Verse und Konterfei schmücken zahlreiche Devotionalien. Und als Lieferant für Trauersprüche hat er der Bibel fast den Rang abgelaufen. Zeilen wie „Vergangen nicht, verwandelt ist was war“, gehören zu den einschlägigen Standards.
