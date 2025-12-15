- Die öffentliche Frau
Die Philosophin Hannah Arendt hat mit ihrem oft eigensinnigen Denkstil die Großen Debatten des 20. Jahrhundert geprägt. Ihre wichtigste Leistung aber bleiben das „Wagnis der Öffentlichkeit“ und der Glaube an das Menschliche im Menschen.
Damit ein Anfang sei, erreichte Hannah Arendt im Mai 1941 New York. Es war ein holpriger, ein nicht gerade ungefährlicher Weg bis hierher. Bis heute ist er von Mythen und Widersprüchen gepflastert. Vermutlich war die damals 36-jährige Philosophin zusammen mit ihrem zweiten Ehemann, dem geläuterten Kommunisten Heinrich Blücher, von Frankreich aus mit dem Zug nach Lissabon gefahren – über Argelès-sur-Mer und Portbou, einem gottverlassenen Grenzort in den spanischen Pyrenäen, in dem wenige Monate zuvor ihr enger Freund Walter Benjamin seinen Verfolgern ein letztes Schnippchen geschlagen hatte: Mit einer Überdosis Morphium war der Autor des unvollendet gebliebenen „Passagen-Werks“ über eine wohl letzte Grenze gegangen. Und das ausgerechnet hier, an dieser steinigen Demarkation im so unwirklich daliegenden Bergland zwischen Frankreich und Spanien.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.