Hannah Arendt
Hanna Arendt (* 14. Oktober 1906 in Linden, heute Hannover; † 4. Dezember 1975 in New York City) / Fotos: Imago / dpa

Zum 120. Geburtstag von Hannah Arendt Die öffentliche Frau

Die Philosophin Hannah Arendt hat mit ihrem oft eigensinnigen Denkstil die Großen Debatten des 20. Jahrhundert geprägt. Ihre wichtigste Leistung aber bleiben das „Wagnis der Öffentlichkeit“ und der Glaube an das Menschliche im Menschen.

VON RALF HANSELLE am 20. Dezember 2025 20 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace".

Damit ein Anfang sei, erreichte Hannah Arendt im Mai 1941 New York. Es war ein holpriger, ein nicht gerade ungefährlicher Weg bis hierher. Bis heute ist er von Mythen und Widersprüchen gepflastert. Vermutlich war die damals 36-jährige Philosophin zusammen mit ihrem zweiten Ehemann, dem geläuterten Kommunisten Heinrich Blücher, von Frankreich aus mit dem Zug nach Lissabon gefahren – über Argelès-sur-Mer und Portbou, einem gottverlassenen Grenzort in den spanischen Pyrenäen, in dem wenige Monate zuvor ihr enger Freund Walter Benjamin seinen Verfolgern ein letztes Schnippchen geschlagen hatte: Mit einer Überdosis Morphium war der Autor des unvoll­endet gebliebenen „Passagen-Werks“ über eine wohl letzte Grenze gegangen. Und das ausgerechnet hier, an dieser steinigen Demarkation im so unwirklich daliegenden Bergland zwischen Frankreich und Spanien.

