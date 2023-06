Kaum ein Schriftsteller hat solche Spuren in unserer Alltagssprache hinterlassen wie George Orwell: „Großer Bruder“, „Neusprech“, „Doppeldenk“, „Gedankenpolizei“ oder „Wahrheitsministerium“ kennen auch Menschen, die nie ein Buch des britischen Autors in Händen hatten. Und auch eine Reihe griffiger Formulierungen Orwells sind zum Allgemeingut geworden: „Alle Tiere sind gleich, manche Tiere sind gleicher“, „Big brother is watching you“, „Freiheit ist Sklaverei“, „Unwissenheit ist Stärke“.

Wer Orwells berühmteste Romane „Farm der Tiere“ und „1984“ heutzutage liest, bekommt fast zwangsläufig ein ungutes Gefühl. Und das nicht, weil die beiden Meisterwerke so unglaublich aktuell sind. Vielmehr wirken die in den beiden Romanen beschriebenen Regimes in ihrer Grausamkeit, Brutalität und Rücksichtslosigkeit unendlich anachronistisch. Genau diese Einsicht ist jedoch alles andere als beruhigend, im Gegenteil.

Im autoritären Staat der Zukunft brauchen die Machthaber keinen Terror

Denn dem heutigen Leser wird etwas klar, was Orwell nicht ahnen konnte: dass einmal ein autoritäres Regime möglich sein wird, das keine Folter und keinen Terror benötig, weil ihm die Menschen freudig folgen. Freiheit ist Sklaverei? Im dem autoritären Staat der Zukunft braucht das kein Wahrheitsministerium zu verkünden. Das werden die Bürger von sich aus übernehmen: Die Debatten um Corona und Klima lassen grüßen.

In einem postmodernen totalitären System tritt keine Polizei mehr um fünf Uhr morgens eine Tür ein. Es gibt auch keine Verhörkeller oder Straflager. Der zukünftige totalitäre Staat wird achtsam daherkommen, seine Strafen werden keine körperlichen sein, vermutlich wird er gar nicht bestrafen. Er wird aber steuern, betreuen und erziehen und das so infantil und scheinbar harmlos machen, dass es nicht einmal als Herrschaftstechnik auffällt. Der totalitäre Staat der Zukunft, er wird sehr viel raffinierter sein als alles, was Orwell sich ausdenken konnte.

Orwell war Schüler von Aldous Huxley

Geboren wurde Orwell als Eric Arthur Blair am 25. Juni 1903 in Motihari, Nordindien. Sein Vater war als Kolonialbeamter für den Anbau von Mohn und den Export des daraus gewonnen Opiums nach China verantwortlich. Schon 1904 wurde er von seinen Eltern nach England gebracht. Dort durchlief er eine sozial ambitionierte Ausbildung zunächst auf dem Privatinternat St. Cyprian’s, ab seinem 13. Lebensjahr in Eton, wo er – so kann Geschichte spielen – von Aldous Huxley unterrichtet wurde.

1922 tritt Blair, dem Karriereweg seines Vaters folgend, in den britischen Kolonialdienst ein und wird nach Burma versetzt. Zunehmend angewidert quittiert er fünf Jahre später seinen Dienst, versucht sich als Journalist, geht nach Paris, wo er zeitweise als Tellerwäscher arbeitet. In einem Armenhospital infiziert er sich mit Tuberkulose und geht nach England zurück. Zeitweise muss Blair wieder bei seinen Eltern wohnen, die inzwischen nach Southwold gezogen sind. Mit 25 ist er am Tiefpunkt seines Lebens.

Ein alter Freund aus Schultagen ermöglicht es Blair, Texte in einem Magazin zu veröffentlichen. Zugleich schreibt er seine Erfahrungen der letzten Jahre nieder. Sie erscheinen 1933 als „Down and out in Paris and London“ unter dem Namen George Orwell.

Orwell ist zu dieser Zeit ein sozialistischer Intellektueller und Journalist. Armut und Elend hat er am eigenen Leib erfahren; sowohl in seinen literarischen Texten als auch in seinen Reportagen befasst er sich mit der Situation der Arbeiterklasse, mit Massenarbeitslosigkeit und sozialer Not.

Mehr aus der Grauzone:

Als 1936 in Spanien der Bürgerkrieg ausbricht, schließt er sich, wie viele Intellektuelle dieser Zeit, der republikanischen Sache an, die streng genommen natürlich keine „republikanische“ ist, sondern eine kommunistische. Dort trifft er Ernest Hemingway und André Malraux. Zunächst Mitglied einer anarchistischen Miliz, schließt er sich bald den Trotzkisten an, was ihn ins Visier der Stalinisten bringt. Durch einen Halsdurchschuss verwundet, muss er schließlich vor den stalinistischen Säuberungen nach Frankreich fliehen. Es ist ein Schlüsselerlebnis.

Dass Orwell sich an einem Wendepunkt seines Lebens weiß, wird in seinem 1939 geschriebenen Roman „Auftauchen, um Luft zu holen“ deutlich. Ab Kriegsbeginn arbeitet er wieder als Journalist, erst für die BBC, dann für die Tribune. In den letzten Kriegsmonaten geht er als Kriegsberichterstatter nach Deutschland. Im August 1945 erscheint „Animal Farm“.

Scharfer Blick für die Abgründe der vermeintlich humanen modernen Welt

In der Folgezeit zieht Orwell sich auf die Hebriden zurück, um einen neuen Roman zu schreiben: „1984“. Die Lebensumstände sind so einfach, dass seine Tuberkulose wieder aufbricht. Seine Lunge ist schwer geschädigt. Im Januar 1950 erleidet Orwell eine Lungenblutung, an der er verstirbt. „1984“, der Roman, der ihn berühmt machen sollte, war zu diesem Zeitpunkt erst seit einem halben Jahr auf dem Markt.

Unter seinem Geburtsnamen Eric Blair hatte Orwell den Kolonialismus und das Denken einer aufstiegsorientierten Mittelschicht kennengelernt. Später konfrontierte ihn das Leben mit Armut und Elend, zugleich durchlebte er intensiv die ideologischen Verwirrungen des 20. Jahrhunderts. Diese Melange verlieh Orwell schließlich einen scharfen Blick für die Abgründe unserer angeblich so humanen und liberalen modernen Welt. In einer Blase hat es sich Orwell nie bequem gemacht. Sein Medium war der Zweifel.