Zehn Jahre nach 2015 leidet Deutschland immer noch. Auch unter der Dominanz des Merkel-Milieus und seines moralischen Dünkels – geprägt von geschönten Statistiken, einseitigem Journalismus und Luxusüberzeugungen, die fern der Realität gepflegt werden, während die Folgen ungelöst bleiben.
Zehn Jahre „Wir schaffen das!“ haben das Land geschafft. Die Folgen der grenzenlosen Migration sind alltäglich erfahrbar. Aber unter der Oberfläche der aufgeregten Debatten um Messerattentate und Willkommenskultur liegen die eigentlichen Verwerfungen. Die Berichte zum Jubiläum gaben einen Einblick, wie tief die intellektuelle Zerstörung von 16 Jahren Merkel-Regierung reicht.
Merkel-Kritik scheint bis heute tabu im Qualitätsjournalismus zu sein. Dort werden die Statistiken zur Beschäftigung von Migranten so lange hin und her gewendet, bis sie halbwegs akzeptabel erscheinen. Und die Reportagen, die „objektiv“ nachfragen, nutzen die billigste Manipulationsdramaturgie: Die Probleme der Migration werden in dürren Zahlen von drögen Experten abgehandelt. Die Erfolgsgeschichten werden im rührenden Einzelschicksal erzählt. Und die Gefährdungen, die Migranten durch böse Deutsche erleiden, bilden das emotionale Ende des Berichts. Deutsche, die Opfer von migrantischer Gewalt wurden, bekommen selten Sendezeit. Und falls doch, gilt ihr Bericht als „rechtes Narrativ“.
