Linke Universitäten wurden vom ZDF angeschrieben

Nach der Kritik von Zuschauern am ZDF-„Schlagabtausch“ am Donnerstagabend räumt der Hauptstadtkorrespondent Dominik Rzepka im „heute journal up:date“ ein, dass das Publikum parteiisch war: „Im Publikum saßen relativ viele Zuschauer von der HU Berlin und FU Berlin“, erklärte er den frenetischen Jubel nach einer Verbalattacke van Akens gegen Chrupalla, dieser solle doch seinen „rechten Rand“ halten. „Das sind zwei eher linke Universitäten hier bei uns in Berlin, die extra angeschrieben und eingeladen wurden. Es war so gesehen nicht wirklich repräsentativ.“