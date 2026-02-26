- Eine denkwürdige Krisensitzung beim Weltbildbestätigungs-TV
Nach dem KI-Skandal im ZDF hat „Nius“ Mitschnitte einer Krisensitzung veröffentlicht. Diese offenbaren eine krasse Kluft zwischen „Haltungsjournalisten“ und solchen, die ihren Informationsauftrag noch ernstnehmen. Ist das der große Knall, den das ZDF gebraucht hat?
Wenn relevante Institutionen von Aktivisten unterwandert werden, ist das immer eine schlechte Sache. Wer ideologisch verstrahlt durch die Welt stolpert – zumeist in aller Hybris auch noch meinend, auf einer höheren Mission zu sein –, neigt nämlich dazu, groben Unfug zu machen. Besonders schlimm ist, wenn dieser grobe Unfug dann so weit führt, dass die jeweilige Institution ihren originären, also ihrer im Sinne ihrer Existenzberechtigung wesentlichen Aufgaben nicht mehr gerecht wird. Dadurch delegitimiert sich diese Institution am Ende nämlich selbst.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.