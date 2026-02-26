ZDF-Insides zum KI-Skandal - Eine denkwürdige Krisensitzung beim Weltbildbestätigungs-TV

Nach dem KI-Skandal im ZDF hat „Nius“ Mitschnitte einer Krisensitzung veröffentlicht. Diese offenbaren eine krasse Kluft zwischen „Haltungsjournalisten“ und solchen, die ihren Informationsauftrag noch ernstnehmen. Ist das der große Knall, den das ZDF gebraucht hat?