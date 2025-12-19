Soll man für 2026 gute Vorsätze fassen? - Der Zauber des Anfangsversprechens

Ab Donnerstag haben Sie wieder 365 neue Chancen, um alles einmal ganz anders zu machen. Doch ob es bei den vielen guten Vorsätzen für das neue Jahr am Ende nicht nur um soziale Druckerhöhung geht, erfahren Sie in unserer neuen Kolumne „Die Sonntagsfrage“.