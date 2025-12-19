Discokugel
Soll man für 2026 gute Vorsätze fassen? Der Zauber des Anfangsversprechens

Ab Donnerstag haben Sie wieder 365 neue Chancen, um alles einmal ganz anders zu machen. Doch ob es bei den vielen guten Vorsätzen für das neue Jahr am Ende nicht nur um soziale Druckerhöhung geht, erfahren Sie in unserer neuen Kolumne „Die Sonntagsfrage“.

KOLUMNE: SONNTAGSFRAGE am 28. Dezember 2025

Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.

Immer wieder Sonntags quälen uns die Gewissensbisse. In der neuen Cicero-Kolumne „Die Sonntagsfrage“ versuchen Frauke Rostalski und Gregor Thüsing, der lieben Seele ein Stück Ruhe zu geben. Die beiden Mitglieder des Deutschen Ethikrats beantworten in abwechselnder Folge wichtige ethische Fragestellungen. In der heutigen Kolumne fragt sich Frauke Rostalski, ob es einen Mehrwert hat, wenn man sich pünktlich zu Neujahr gute Vorsätze macht. 

Achim Koester | So., 28. Dezember 2025 - 12:48

auf die letztjährige Kolumne von Rainer Balcerowiak, den ich in letzter Zeit sehr vermisse. Was ist aus ihm geworden? Ist er noch beim Cicero?
Allen Ciceronen einen guten Rutsch 👍👍👍

Ernst-Günther Konrad | So., 28. Dezember 2025 - 13:04

Ich halte nichts von sogenannten Vorsätzen, die man auf welchen Tag auch immer verschieben will. Ist man überzeugt davon, sein Verhalten wie auch immer ändern zu wollen, dann sollte man gleich anfangen. Denn die *verschobenen* guten Grundsätze, die man sich so ausdenkt, die werden in aller Regel erst gar nicht begonnen, halbherzig durchgeführt oder nur für die Galerie kurzzeitig aufrecht erhalten, um dann zu sagen, man habe es probiert. Will man sich ändern, kann man sofort und gleich anfangen.
Ich war über 50 Jahre ein leidenschaftlicher Raucher, habe zu meinem Laster gestanden, trotz dem Wissen, dass es der Gesundheit schadet. Nach meinem Schlaganfall im Oktober 2023 habe ich sofort und gleich aufgehört, trotz 40 Kippen am Tage. Sicher spät, aber nicht ganz um sonst denke ich. Und nein, Versuche mal weniger zu rauchen, *nur* 10 am Tage und alle solche Vorhaben schlugen fehl. Ganz oder gar nicht, gleich oder nie. Wer dazu eines neues Jahr braucht, soll halt noch warten.

