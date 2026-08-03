Woke Gender-Ideologie unterliegt - Wie J.K. Rowling die größte Menschenrechtsorganisation der Welt in die Knie zwang

Amnesty International erklärte eine von J.K. Rowling finanzierte Anlaufstelle für Vergewaltigungsopfer zur Bedrohung für Menschenrechte. Binnen drei Wochen zwang die Autorin die Organisation zu Rückzug, Entschuldigung und einer internen Untersuchung. Lernen wird sie daraus wohl nichts.