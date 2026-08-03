- Wie J.K. Rowling die größte Menschenrechtsorganisation der Welt in die Knie zwang
Amnesty International erklärte eine von J.K. Rowling finanzierte Anlaufstelle für Vergewaltigungsopfer zur Bedrohung für Menschenrechte. Binnen drei Wochen zwang die Autorin die Organisation zu Rückzug, Entschuldigung und einer internen Untersuchung. Lernen wird sie daraus wohl nichts.
Beira’s Place, benannt nach einer keltischen Winter- und Schutzgöttin, bietet Überlebenden sexueller Gewalt Einzelgespräche, Begleitung zu Polizei und Gericht sowie langfristige Betreuung. Die georgianische Stadtvilla in Edinburgh, aus der das Team seit 2022 arbeitet, ist in gedeckten Erdtönen gehalten, das Licht bleibt gedämpft, nirgends ein Aktenordner- oder Metallregal, das an eine Behördenästhetik erinnern könnte. Chefin Lesley Johnston bringt drei Jahrzehnte Erfahrung im Umgang mit geschlechtsbasierter Gewalt mit. Und jede Frau, die sich hier meldet, kann sich darauf verlassen, dass sie von einer anderen Frau behandelt wird. Männer dürfen das Haus nicht betreten.
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