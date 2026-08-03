J.K. Rowling
Kann nicht mehr so leicht eingeschüchtert werden: J.K. Rowling / picture alliance / www.piqtured.com | Richard Goldschmidt

Woke Gender-Ideologie unterliegt Wie J.K. Rowling die größte Menschenrechtsorganisation der Welt in die Knie zwang

Amnesty International erklärte eine von J.K. Rowling finanzierte Anlaufstelle für Vergewaltigungsopfer zur Bedrohung für Menschenrechte. Binnen drei Wochen zwang die Autorin die Organisation zu Rückzug, Entschuldigung und einer internen Untersuchung. Lernen wird sie daraus wohl nichts.

VON SHANTANU PATNI am 3. August 2026 6 min

Autoreninfo

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

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Beira’s Place, benannt nach einer keltischen Winter- und Schutzgöttin, bietet Überlebenden sexueller Gewalt Einzelgespräche, Begleitung zu Polizei und Gericht sowie langfristige Betreuung. Die georgianische Stadtvilla in Edinburgh, aus der das Team seit 2022 arbeitet, ist in gedeckten Erdtönen gehalten, das Licht bleibt gedämpft, nirgends ein Aktenordner- oder Metallregal, das an eine Behördenästhetik erinnern könnte. Chefin Lesley Johnston bringt drei Jahrzehnte Erfahrung im Umgang mit geschlechtsbasierter Gewalt mit. Und jede Frau, die sich hier meldet, kann sich darauf verlassen, dass sie von einer anderen Frau behandelt wird. Männer dürfen das Haus nicht betreten.

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Walter Bühler | Mo., 3. August 2026 - 12:00

... jedes Organ ist an seinem richtigen Platz.

Wenn Menschen ihr Gehirn durch weiter entfernt liegende Körperteile ersetzen wollen, kann kaum etwas Gescheites herauskommen. Diese simple Wahrheit muss auch die woke Gender-Lehre lernen, auch wenn sie noch so sehr an den Unis verankert wird.

Christa Wallau | Mo., 3. August 2026 - 12:09

gut gemeinte Initiativen - vor den Wagen einer wildgewordenen Verrücktheit spannen lassen, die sich "Wokeness" nennt.

Gut, daß es Menschen gibt, die nicht nur den Mut und die Verantwortungsbereitschaft, sondern auch den nötigen finanziellen Rückhalt haben, um sich einer zunehmenden Beherrschung westlicher Gesellschaften durch
aggressive Apostel verrückter Sekten entschieden entgegen zu stellen!

Man sieht ja an der Reaktion, daß dieser Einsatz Wirkung zeigt.

Danke, liebe J. K. Rowling!
Es müßte viel mehr Menschen von Ihrer Art geben. Dann sähe die Welt anders aus.

Ernst-Günther Konrad | Mo., 3. August 2026 - 13:08

Als Harry Potter und J.K. Rowling Fan freut es mich, dass die Schriftstellerin sich erfolgreich zur Wehr setzen konnte. Doch mal ehrlich. Wäre sie nicht reich und unabhängig, wer könnte sich dagegen sonst wehren?
Amnesty hat schon länger bei mir jede Legitimation verloren. Die sind links-grün unterwandert und werden gnadenlos benutzt, um die Klimahysterie, die Migrationspolitik und jetzt diesen Genderunsinn mit ihrem einstmals guten Ruf zu vertreten. Ob da Köpfe rollen? Werden wir es je erfahren?

Markus Michaelis | Mo., 3. August 2026 - 13:12

Zumindest die westlichen Gesellschaften kämpfen. Soviele Menschen sind tief erschüttert, weil unantastbare Wahrheiten in Frage gestellt sind. Die eine, höchste Wahrheit gibt es da im Moment nicht, auch Amnesty International ist nur eine Struktur von verwirrend vielen, die ihre menschlichen Letztwahrheiten und dann wieder das Gegenteil verkünden. Einig scheinen sich alle zu sein, dass es Letztwahrheiten geben muss, und den progressiven Fortschritt auf dem Weg dahin. Es hat sich nur noch keine Strömung mit ihrer Letztwahrheit, ihrer letztwahren Weltoffenheit und Vielfalt durchsetzen können. Menschenrechte stehen gerade hoch im Kurs, als höchster Indikator - sind entsprechend umkämpft, wer da jetzt genau welche Rechte hat, wer die Pflichten.

Ich selber möchte klar sagen, dass ich 100% zu unserer Demokratie, Menschenrechten, FDGO und allem anderen, was jeder Mensch bekennen sollte, stehe. Aber ziemlich verwirrt bin ich trotzdem, muss ich ehrlich auch sagen.

Thomas Hechinger | Mo., 3. August 2026 - 14:27

Schon oft ist mir Frau Rowling bei dieser Thematik positiv aufgefallen. Wäre sie ein Mann, würde ich in etwas derber Sprechweise sagen: der hat Eier. Wie das Pendant bei einer Frau geht, fällt mir nicht ein.
Es ist nicht falsch, wenn man sagt: sie hat Geld wie Heu, ist quasi eine Institution und kann sich den Kampf gegen den woken Wahn leisten. Aber wie viele andere gibt es, für die dies auch zutrifft, die aber trotzdem lieber den Mund halten oder lieber mit den Wölf*Innen heulen, obwohl sie privat vielleicht ganz anders denken? Und deswegen ist Frau Rowling für mich eine Heldin. Ihren „Harry Potter“ habe ich nicht verstanden. Nach vielleicht siebzig Seiten habe ich das Buch gelangweilt zur Seite gelegt. Aber was sie in der gesellschaftlichen Debatte, fast als Einzelkämpferin, leistet, ist sowieso mehr als alle Zauberkunst.

Thank you, Ms. Rowling! Thank you for speaking up.

Angelika Sehnert | Mo., 3. August 2026 - 16:45

Ms Rowling hat das, was vielen anderen Prominenten, vor allem in der Film- Kunst- und Literaturszene völlig abhanden gekommen ist: Mut und gesunden Menschenverstand.

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