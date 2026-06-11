- Grillen Sie Ihre Steaks! Schwenken Sie die Fahne! Singen Sie unsere Hymne!
Es ist jedes Mal das Gleiche: Millionen Menschen fiebern einer Europa- oder Weltmeisterschaft entgegen – und irgendwelche Spaßbremsen äußern moralische Bedenken und sonstiges Unwohlsein. Da hilft nur eins, findet unser Autor: knallharter Haltungsboykott.
Ich bin die „Generation Sommermärchen“. Das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern der öffentlich-rechtliche Rundfunk. In den Mediatheken von ARD und ZDF finden sich derzeit zahlreiche Dokumentationen und Reportagen über Fußball. Anlass ist die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, die am Donnerstag, 21 Uhr (MESZ), mit der Partie Mexiko gegen Südafrika beginnen wird. Und ich habe mir einige davon angesehen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.