Public Viewing
Public Viewing am Brandenburger Tor während der EM 2024 /

WM ohne Spaßbremsen Grillen Sie Ihre Steaks! Schwenken Sie die Fahne! Singen Sie unsere Hymne!

Es ist jedes Mal das Gleiche: Millionen Menschen fiebern einer Europa- oder Weltmeisterschaft entgegen – und irgendwelche Spaßbremsen äußern moralische Bedenken und sonstiges Unwohlsein. Da hilft nur eins, findet unser Autor: knallharter Haltungsboykott.

VON BEN KRISCHKE am 11. Juni 2026 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Ich bin die „Generation Sommermärchen“. Das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern der öffentlich-rechtliche Rundfunk. In den Mediatheken von ARD und ZDF finden sich derzeit zahlreiche Dokumentationen und Reportagen über Fußball. Anlass ist die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, die am Donnerstag, 21 Uhr (MESZ), mit der Partie Mexiko gegen Südafrika beginnen wird. Und ich habe mir einige davon angesehen. 

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Sabine Lehmann | Do., 11. Juni 2026 - 18:06

Wie immer herzerfrischend, ein typischer Krischke eben;-)
Im Land der Bedenkenträger sind eh nur noch Regenbogenflaggen, Teddys und Teelichter erlaubt, um die "rechte"(also die gute, nicht, dass hier Missverständnisse entstehen) zu illustrieren. Spaß haben, feiern bis der Arzt oder das Ordnungsamt kommt, gilt in Kreisen der Spezialdemokraten schon als subversiv und höchst verdächtig. Kürzlich schritt der Sicherheitsdienst des Bundestages ein, um an einigen Bürofenstern der Berliner Donnerkuppel die Deutschlandfahnen abhängen zu lassen. Berufen man sich fühlte durch spezielle Vorschriften, die das Zeigen "spezieller" politischer Gesinnungen in den dortigen Räumlichkeiten verbietet. Dumm nur, dass gegenüber am gleichen Gebäude zahlreiche Regenbogenfähnchen hingen, die offenbar weder störten, noch gegen geltende Vorschriften verstießen. Sachen gibt's. Bis zur endgültigen Klärung ist WM und der Wahnsinn in Good Old Germany geht in die unweigerliche Verlängerung. Mögen die Spiele beginnen!

Ingo Frank | Do., 11. Juni 2026 - 21:44

Da kann man nur hoffen das Buntland in der Esten Runde rausfliegt.
Warum?
Ich bin keine Spaßbremse liebe Frau Lehmann, jedoch könnten sich unsere Schwarz Roten Koalitionäre mehr Zeit nehmen, dem Bürger weitere leidvolle Griffe ins Portmonee geräuschlos zu erdenken & noch wichtiger, auf den Weg zu bringen……
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

Hans-Hasso Stamer | Do., 11. Juni 2026 - 18:37

Deutschlandflaggen, Nationalhymne und Grillsteaks statt Regenbogen und Teelichter. Genau so. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Thomas Hechinger | Do., 11. Juni 2026 - 18:37

Ach, Herr Krischke! Ich würde ja so gerne mitmachen. Nur – Fußball interessiert mich nicht. Gar nicht. Ich werde kein Trikot kaufen. Ich werde keine Fahne schwenken. Ich werde keine Panini sammeln (gibt es die noch?). Aber ich werde mir ein Nackensteak auf den Grill legen. Ein besonders großes und fein gewürztes. Ihnen zu Ehren. Das Krischke-Steak. Von der Fleischtheke im Supermarkt. Nicht das billige verpackte beim Aldi. Und wenn ich mich auch am Fußball nicht erfreuen kann, so freue ich mich doch über die Menschen in Deutschland, die sich freuen und dem Elend dieses Landes für ein paar Tage entfliehen. In diesem Sinne: Alles für D... – o Gott! Ich meine: Alles für die deutsche Mannschaft!

Wissen Sie, Herr Buehler, ich lasse mir von niemandem Vorschriften beim Essen machen. Eine Ausnahme mache ich nur bei meinem Arzt, wenn er es sehr gut begründet. Und so versteht es sich von selbst, daß auch ich niemandem Vorschriften beim Essen mache. Ob mit oder ohne Steak, vegan, vegetarisch, karnivor, ayurvedisch oder klingonisch – wohl bekomm's!

Brigitte Miller | Do., 11. Juni 2026 - 18:54

Herr Krischke, dass ich glatt Fussballfan werden könnte! So aber rufe ich den Fans mit Ihnen zu:
"Grillen Sie Ihre Nackensteaks! Schwenken Sie Ihre Fahne! Singen Sie unsere Hymne!"

Urban Will | Do., 11. Juni 2026 - 22:19

auch nach der WM aufrecht erhielten.
Eigentlich hatte ich eh den Eindruck, dass Sie das gar nicht müssen.
Beim Fach „Haltungs-Journalismus“ haben Sie regelmäßig geschwänzt, so mein Eindruck. Gut so.

Echt jetzt? Klein Kevin durfte mal wieder auf die große Bühne? Dass der die Fahne nicht so gerne schwenkt, glaube ich gerne, beim leichtesten Lüftchen würde er mit ihr davon geblasen und dieses Land ist und war ihm eh immer egal. Der passt gut zum ÖRR. Soll er plappern. Juckt keinen.

Ich denke mal, unsere Jungs da drüben sind andere, bzw. in anderer Stimmung als damals in der Sandwüste. Auch wenn die heimische Regierung eine noch größere Katastrophe ist wie damals die Ampel.
Es ist auszuschließen, dass sie auf die Knie sinken, sich die Ohrwatscherln zuhalten oder gar Regenbogenbinden tragen.
Ich glaube, die wollen einfach nur Fußball spielen.
Wenn „Links vorbei“ ist, dann zumindest bei der Nagelsmann-Truppe, so meine Meinung. Und in D auch bald.
Und der Kevin? Kriegt n Lolly als Trost.

Gisela Hachenberg | Do., 11. Juni 2026 - 22:28

Bravo, bravo, wieder mal ein herzerfrischender, typischer „Krischke“!!! 👍 Man kann ja langsam trübsinnig werden bei all den Horrornachrichten, die uns jeden verdammten Tag verabreicht werden. Ich halte es wie Herr Hechinger. Bin kein Fußballfan, kaufe dementsprechend keine Fan Artikel. Freue mich aber über jeden Fan, der noch den Mut hat, eine Deutschlandfahne (meinetwegen auch ein Fähnlein) irgendwo aufzuhängen oder zu zeigen. Meine Güte, schwarz-rot-gold waren und sind immer noch unsere Farben. Diese ganzen elenden Miesmacher sollen uns in Ruhe lassen mit ihrer Schmäh. Liebe Fußballfans feiert, fiebert, trinkt, grillt und freut euch!!! Ich bin mir sicher, die meisten Menschen im Land sehen es auch so. Leider gibt es nicht wenige, die sich von den Miesmachern einschüchtern lassen. Was ist los in diesem Land???? 🥺🥺😩

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