WM ohne Spaßbremsen - Grillen Sie Ihre Steaks! Schwenken Sie die Fahne! Singen Sie unsere Hymne!

Es ist jedes Mal das Gleiche: Millionen Menschen fiebern einer Europa- oder Weltmeisterschaft entgegen – und irgendwelche Spaßbremsen äußern moralische Bedenken und sonstiges Unwohlsein. Da hilft nur eins, findet unser Autor: knallharter Haltungsboykott.