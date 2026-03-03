Universität Kassel
Ist das schon die Demokratieformel? Studenten der Mathematik an der Universität Kassel / picture alliance / dpa | Uwe Zucchi

Haltungs-Wissenschaft Heiligsprechung einer kalten Wissenschaftsrepublik

Der Wissenschaftsrat steht an der Nahtstelle zwischen Wissenschaft und Politik. Das neueste Gutachten zur „Perspektive 2040“ enthält brisante Botschaften zur Funktion von Wissenschaft in den gegenwärtigen Krisen.

VON MATTHIAS SCHRAPPE am 12. März 2026 22 min

Professor Dr. med. Matthias Schrappe ist Internist und war Vorstandvorsitzender der Universitäts-Klinik Marburg, Dekan und wiss. Geschäftsführer der Univ. Witten/Herdecke, Generalbevollmächtigter der Frankfurter Universitäts-Klinik, Dir. Institut Patientensicherheit Universität Bonn (in den Jahren 2002 bis 2011).

Der Wissenschaftsrat (WR) steht selten im tagespolitischen Rampenlicht. Paritätisch durch Wissenschaft und Politik besetzt, bestand seine Funktion in der Vergangenheit vor allem in der Begutachtung von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Neuerdings äußert er sich jedoch häufiger, ähnlich wie die Leopoldina oder die Max-Planck-Gesellschaft, zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen. Aktuell nimmt der WR unter dem Titel „Wissenschaft in Deutschland – Perspektive 2040“ unter Leitung des Heidelberger Neurologen Wolfgang Wick (Mitglied der Leopoldina) Stellung zur Rolle der Wissenschaft in der aktuellen politischen Situation und bezieht sich dabei auf eine dezidiert ins Katastrophische abgleitende Weltsicht

