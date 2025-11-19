- Die Deutschen sind nicht ganz so polarisiert, wie sie fürchten
Neue Studien offenbaren weniger Polarisierung in der Gesellschaft, als mancher meint: Die meisten Deutschen nehmen den verschärften Kulturkampf zwar wahr – aber sie kämpfen nicht aktiv mit.
Alle Ideale der Mäßigung scheinen vergessen, seit die „anderen“ nicht mehr zuhören wollen. Zumindest, wenn es nach der diesjährigen Mitte-Studie geht, marschiert der Rechtsextremismus voran. Redaktionsstuben kündigen den Kulturkampf an; das verfemte Lager raunt zurück.
