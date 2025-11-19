Antifa
Wissenschaftsbarometer Die Deutschen sind nicht ganz so polarisiert, wie sie fürchten

Neue Studien offenbaren weniger Polarisierung in der Gesellschaft, als mancher meint: Die meisten Deutschen nehmen den verschärften Kulturkampf zwar wahr – aber sie kämpfen nicht aktiv mit.

VON MIRJAM EPSTEIN am 19. November 2025 5 min

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Alle Ideale der Mäßigung scheinen vergessen, seit die „anderen“ nicht mehr zuhören wollen. Zumindest, wenn es nach der diesjährigen Mitte-Studie geht, marschiert der Rechtsextremismus voran. Redaktionsstuben kündigen den Kulturkampf an; das verfemte Lager raunt zurück.

Markus Michaelis | Mi., 19. November 2025 - 16:41

Das entspricht auch meiner Erfahrung und leuchtet mir ein. Das ist aber nicht gleichbedeutend damit, dass Polarisierung nur von einer Minderheit betrieben wird. Menschen leben gerne in einem Umfeld, in dem es bunte Anregungen geben darf, aber in grundsätzlichen Fragen doch ein Grundkonsens entlang der eigenen Weltsicht herrscht.

Die Frage ist, was Menschen machen, wenn man das Gefühl hat, dass die Gesellschaft sich in andere Richtungen (oder gar keine gemeinsame) entwickelt.

Ehen werden geschieden, Freunde und Familie können sich auseinanderleben, Firmengründer verkrachen - all das sind keine Seltenheiten, eher Alltag. Wo es funktioniert, müssen meist alle stetig in die gemeinsame Entwicklung und Beziehung investieren.

Jenseits aller Polarisierung scheint sich mir die Frage zu stellen: gilt das für Gesellschaften nicht? Gibt es da immer eine gemeinsame Grundlage, die für alle passt, ohne dass man sich für gemeinsame Entwicklungen und gegen getrennte Alternativen entscheidet?

