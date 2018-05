Mit der Renaissance brach die gotische Vertikale ein. Das neue heliozentrische Weltbild bewirkte eine Zuwendung zur Diesseitigkeit und begann, die Erde, den nun kreisenden Planeten, in genaueren Augenschein zu nehmen: Das Säkulare wuchs auf Kosten des Religiösen, wenn auch das Religiöse stark genug war, Widerpart am Tor des Wissens zu bleiben. Die Hoffnung auf einen einheitlichen Schlussstein gab es nicht. Einzig der Positivismus wollte glauben machen, er werde allein den Schlussstein unseres Weltverständnisses setzen. Im Laufe des späten 18. und des 19. Jahrhunderts war durch den Fortschritt in den Naturwissenschaften die Überzeugung gewachsen, es sei nur eine Frage der Zeit, bis alle offenen Fragen beantwortet, die letzten Rätsel der Schöpfung gelöst seien. Der Sieg des Säkularen über das Religiöse schien zum Greifen nah.