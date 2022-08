Aller Aufklärung zum Trotz: Im Unterholz der menschlichen Seele wirken nicht abstrakte Theorien, sondern Bilder und Geschichten. Selbst in der Zeit der Moderne scheint nichts wirkmächtiger zu sein als ein Mythos: Ein solcher nämlich, sagt der Würzburger Theologe und Historiker Benjamin Hasselhorn, löse einen Menschen oder ein Ereignis aus seinem historischen Kontext und überführt es in die Gegenwart, wo es Sinn und Orientierung stiften soll.

Hasselhorn kennt sich aus mit der Kraft der Mythen. So arbeitete er zwischen 2014 und 2019 an der Stiftung Luthergedenkstätte in Sachsen-Anhalt, wo er sich intensiv mit dem Mythos des berühmten Thesenanschlags an die Wittenberger Schlosskirche auseinandersetzte. Das Ergebnis dieser Arbeit war u.a. das Buch „Tatsache! Die Wahrheit über Luthers Thesenanschlag“. Ein anderer politischer Mythos, dem seit langem schon die Aufmerksamkeit des 1986 in Göttingen geborenen Wissenschaftlers gilt, ist das Leben und Weiterleben des deutschen Kaisers Wilhelm II. So lösten Hasselhorns fachliche Einlassungen im sogenannten „Hohenzollern-Streit“ eine Kontroverse aus.

Der mittlerweile an der Universität Würzburg lehrende Benjamin Hasselhorn ist somit genau der richtige Gesprächspartner für den aktuellen Cicero Podcast Wissenschaft, der nach dem Ursprung und der Bedeutung politischer Mythen in der Gegenwart fragt. Zusammen mit dem Evolutionsbiologen Axel Meyer und dem Althistoriker Michael Sommer analysiert er nicht nur die soziale Funktion der großen politischen Erzählung, er fragt auch danach, ob es neben dem Missbrauch von Mythen in den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts nicht auch den „Mythos für das Gute“ geben könne.

Das Gespräch wurde am 2. August 2022 aufgezeichnet.

