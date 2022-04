Johannes Krause hat die Geschichte der Menschheitsentwicklung neu geschrieben. Sein dabei größter Coup – die Entdeckung einer neuen und dritten Menschenart: der sogenannte Denisovaner. Zudem hatte der 1980 geborene Biochemiker und Archäogenetiker erheblichen Anteil an der Entschlüsselung des Erbguts des Neandertalers. Krauses These: Neandertaler und Denisova sind nicht ausgestorben; sie leben in uns weiter. „Die Urmenschen sind Teil von uns“, so Krause im Gespräch mit dem Althistoriker Michael Sommer und dem Evolutionsbiologen Axel Meyer, in dem die drei Wissenschaftler eine tour de force durch die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse in der Erforschung der Menschheitsgeschichte der letzten 30 Jahre veranstalten.

Es ist besonders die digitale Technik und der Fortschritt bei den Sequenziermaschinen, die in den zurückliegenden Jahren das Wissen um die Entstehung des Menschen, aber auch über vergangene Krankheiten oder ausgestorbene Seuchen enorm beschleunigt hat: „Wir können heute viel schneller Genome des heutigen Menschen auslesen. Millionen von Menschen wurden in den letzten Jahren bereits genetisch untersucht; zudem auch zehntausende Individuen aus der Vergangenheit. Auf diese Weise haben wir ganz neue Einblicke in die Vergangenheit erhalten“, so Krause, der seit 2016 Direktor des Max Planck Harvard Research Center for the Archaeoscience of the Ancient Mediterranean ist und 2018 zum Professor für Archäogenetik an das Zoologische Institut der Friedrich-Schiller-Universität Jena berufen wurde.

Doch auch für den Blick in die Zukunft werden die neuen genetischen Analysetechniken sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse wichtig werden: „Ich denke, wir werden zur personalisierten Medizin kommen. Man wird dann sagen können, dass man etwa ein erhöhtes Risiko für die Entstehung von Prostatakrebs hat, weil man über ein bestimmtes Gen verfügt“, so Krause in einem fast einstündigen Gespräch über die Herkunft des Menschen und die Zukunft der Naturwissenschaften.

Das Gespräch wurde am 08. April 2022 aufgezeichnet.

