Olympia
Eröffnungszeremonie der Winterspiele in Mailand, 06.02.2026 / picture alliance/KEYSTONE | Salvatore di Nolfi

Winterspiele in Mailand und Cortina Von Olympia ist nur ein Achselzucken geblieben

Olympia hat sich selbst entwertet. In dem Bestreben, immer noch größer und noch bedeutender sein zu wollen, haben die Spiele jeden Zauber verloren. Sie sind zu einem Medienereignis unter anderen mutiert. Das ist schade. Aber auch befreiend.

KOLUMNE: GRAUZONE VON ALEXANDER GRAU am 7. Februar 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

Es ist soweit. Die Feuer brennen. Diesmal sogar zwei. Tausende Scheinwerfer strahlen. Die Drohnen fliegen. Die Kameras sind in Position gebracht. Und die Welt hält – angeblich – den Atem an. Willkommen bei den XXV. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina. Auf den Flachbildschirmen glitzern Eis und Schnee in hochauflösendem HD, während die Moderatoren dem Zuschauer zu suggerieren versuchen, hier ereigne sich soeben etwas von welthistorischer Tragweite. Dabei beginnt vor allem eines: ein weiterer, sorgfältig kuratierter Programmpunkt im globalen Dauerfeuer des Showbusiness. War nicht vor ein paar Tagen irgendeine Weltmeisterschaft? Oder Campions-League? Die Grammy-Verleihung? Ist nicht bald Super-Bowl? Man verliert den Überblick.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.