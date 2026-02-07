Es ist soweit. Die Feuer brennen. Diesmal sogar zwei. Tausende Scheinwerfer strahlen. Die Drohnen fliegen. Die Kameras sind in Position gebracht. Und die Welt hält – angeblich – den Atem an. Willkommen bei den XXV. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina. Auf den Flachbildschirmen glitzern Eis und Schnee in hochauflösendem HD, während die Moderatoren dem Zuschauer zu suggerieren versuchen, hier ereigne sich soeben etwas von welthistorischer Tragweite. Dabei beginnt vor allem eines: ein weiterer, sorgfältig kuratierter Programmpunkt im globalen Dauerfeuer des Showbusiness. War nicht vor ein paar Tagen irgendeine Weltmeisterschaft? Oder Campions-League? Die Grammy-Verleihung? Ist nicht bald Super-Bowl? Man verliert den Überblick.