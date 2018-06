Im Arsenal des linksliberalen Vokabulars gibt es kaum Worte, die häufiger gebraucht wurden als differenzieren und pauschalisieren. Besonders beim Thema Migration avancierten diese Verben zum Lackmustest der richtigen Gesinnung. Wer differenziert, ist ein rechtsschaffender, demokratietauglicher Bürger, er ist intelligent, vorurteilsfrei und hat die Zukunft auf seiner Seite. Wer pauschalisiert, hat den Hang zur Vereinfachung, er steht unter Verdacht, rechtslastig und womöglich Rassist zu sein und ist ein ewig Gestriger. Beide Wörter stehen also für entgegengesetzte Wertvorstellungen. In jeder Talkshow werden Kontroversen entlang der Achse zwischen richtig (differenzieren) und falsch (pauschalisieren) gebetsmühlenartig ausgetragen.

Das sind Scheingefechte um die linksliberale Deutungshoheit, die infolge der Flüchtlingskrise viel von ihrer Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Die Sterilität solcher Diskussionen rührt daher, dass sie der Gesellschaft einen moralischen Imperativ aufzwinge, ohne die Lebenswirklichkeit und Grundbedürfnisse der Menschen in Betracht zu ziehen.

Der „basic instinct“ ist verkümmert

Die Bundesrepublik – darüber wurde schon viel geschrieben – hat in den vergangenen Jahrzehnten unter einer Glocke des Friedens und Wohlstands gelebt. Die Sicherheit im öffentlichen Raum war im Vergleich zu anderen europäischen Staaten ohne Beispiel. Entsprechend wuchsen die jüngeren Generationen in der Gewissheit auf, dass ihnen nichts passieren kann und sie sich überall sicher fühlen dürfen. Der „basic instinct“, das Gespür für Risiken und Gefahren, die von anderen Menschen und insbesondere Männern ausgehen könnten, war nicht gefordert und ist verkümmert.

Dieser märchenhafte Zustand des Weltvertrauens, der Freiheit und Unbeschwertheit, den zu erreichen dem Großteil der Menschheit nicht vergönnt war, ist nun auch in Deutschland passé. Die Exzesse der Silvesternacht in Köln 2015/16, sowie Vergewaltigungen und Morde an jungen Frauen durch Migranten haben die öffentliche Wahrnehmung verändert. Widerwillig müssen nun auch die Meister der „guten Gesinnung“ einsehen, dass ihre noble Vorurteilslosigkeit oft nur ihrer Ahnungslosigkeit geschuldet war, und dass die Kenntnis von Mentalität und Werten der Angehörigen von Minderheiten manchmal helfen kann, Gefahren zu vermeiden.

Skala der potenziellen Sexual-Gefährder

Diese Entwicklung ließ mich an frühere Begegnungen mit „anderen Kulturen“ zurückdenken. Bis zu meinem 35. Lebensjahr lebte ich in einem Vielvölkerstaat, in der Sowjetunion. Offiziell galt die Losung der Völkerfreundschaft, die Religion war verboten, die Kriminalitätsstatistik geheim, und es gab keine „Diskurse“. Eine Vorstellung von Sitten oder Mentalitäten anderer Völker bekam man als Heranwachsender eher aus Erzählungen, aus dem Mädchen-Klatsch oder Reisen „in den Süden“, wo die Minderheiten in der Mehrheit waren.

Heute gehöre ich als Frau im fortgeschrittenen Alter nicht mehr der gleichen Risikogruppe an wie eine Jugendliche. Das schafft ein Privileg der Distanz. In meiner ersten Lebenshälfte war man jedoch gut beraten, zwischen Ethnien differenzieren zu lernen. Es war hilfreich, Männer einer Nationalität oder Volksgruppe zuordnen zu können. Denn zahlreiche Erzählungen und Erfahrungsberichte legten nahe, dass es beträchtliche Unterschiede im Verhalten von Männern unterschiedlicher Ethnien gab. Unter ihnen gab es welche, die als besonders zudringlich galten und somit hätten gefährlich werden können. Der Konjunktiv besagt, dass man ohne die Unterstellung nicht auskam, dass diese oder jene Person aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie oder Kultur ein erhöhtes Risiko darstellen könnte. Im Narrativ der Frauen meiner Generation gab es ein Skala der potenziellen Sexual-Gefährder. So galten Armenier als zurückhaltend, während Abhasier und Georgier, die mehrheitlich am Schwarzen Meer lebten, als aufbrausend und zudringlich verschrien waren. Dieser Ruf mag vorurteilsbeladen gewesen sein. Bestimmt spiegelte er nur ein Segment möglicher Verhaltensmuster wieder. Doch er entsprach den Erfahrungen, die man woanders zumindest in dieser Intensität nicht hatte machen können.

Pauschalisierung gegen Pauschalisierung

Am Schwarzen Meer lernte man schnell, dass eine unbegleitete junge Frau als Beute gesehen wurde und der Besuch eines Restaurants, vom Nachtklub ganz zu schweigen, mit Verfügbarkeit gleichgesetzt wurde. Mit einer Differenzierung seitens der Männer war jedenfalls nicht zu rechnen. Sie pauschalisierten gerne. Das bedeutete jedoch nicht, dass alle Männer aus diesen Kulturkreisen generell ein übermäßiges Interesse an frei reisenden Mädchen hatten. Doch den Bedrängten nutzte die Indifferenz der Mehrheit nichts. Denn sie waren es, die die Stammeskultur, in der die virilen Angreifer aufgewachsen waren, prägten. Als ich einem Mann um die 40, der mich an einen Zaun drückte, in Notwehr sagte, er solle zu seinen Frauen gehen, erwiderte er: „Unsere Frauen sind uns heilig." Komisch, dass man ausgerechnet so etwas auch nach 40 Jahren nicht vergisst. Nach heutigen hiesigen Vorstellungen war meine hilflose Abwehr rassistisch.

Uns blieb also nicht viel mehr übrig, als der Pauschalisierung der Männer, die alle angereisten Frauen für Huren hielten, unsere eigene Pauschalisierung entgegenzusetzen. Sie gehörte zur Strategie der Risikovermeidung und funktionierte unbewusst, reflexartig. Es sei denn – solche Fälle gab es auch –, Mädchen wollten ihre Grenzen testen oder waren Dummerchen und verstanden den Ernst der Lage nicht. Ließen sie sich auf die Männer ein, konnte das übel enden.

Dabei waren die meisten sowjetischen Minderheiten sehr gut integriert. Sie lebten bereits lange im Vielvölkerreich der Sowjetunion, sie besuchten die Einheitsschule und wurden der gleichen internationalistischen Propaganda ausgesetzt. Natürlich sprachen die meisten fließend Russisch. Doch ungeachtet der sozialistischen Emanzipation blieben die Stellung der Frau und die archaischen Vorstellungen von der Ehre und Würde des Mannes weiterhin virulent.

Patriarchalische Normen als Element der Vielfalt?

2017 wurde vom Kindersender KiKa ein Doku „Diaa, Malwina und die Liebe“ ausgestrahlt, die öffentliche Empörung ausgelöst hat. Sie handelt von der Liebesbeziehung zwischen einem 14-jährigen deutschen Mädchen und einem erwachsenen arabischen Flüchtling. Der Film sollte den Kindern – die Zielgruppe des Senders sind 3- bis 13-jährige – vor Augen führen, wie die unterschiedlichen Wertvorstellungen in der Liebe überwunden würden. Doch unabhängig von den Absichten der Filmemacher wurde aus der rührenden Geschichte eine Werbung für die Integration der Flüchtlinge über den Sex mit Minderjährigen. Vor dem Hintergrund islamischer Kinderehen, die in Deutschland als Kindesmissbrauch gelten, erstaunte auch die Nonchalance, mit der patriarchalische Normen als Element der gesellschaftlichen Vielfalt, der Multikulturalität präsentiert wurden.

Dieser Film zeigte auch, wie wenig die deutsche Gesellschaft auf die Feinde der offenen Gesellschaft – Stammeskulturen sind das Gegenteil moderner freiheitlicher Demokratien – vorbereitet ist. Die sich häufenden Vergewaltigungen und Morde wie in Kandel, Esslingen oder Mainz führen schmerzhaft vor Augen, dass Jugendliche keine Ahnung haben, auf wen sie sich einlassen. Idealistisch und hormongetrieben, wie man in diesem Alter normalerweise ist, sind sie die ersten Opfer der Willkommenskultur, die über alle „basic instincts“ erhaben ist.