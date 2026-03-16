Norbert Himmler
Weitere fünf Jahre ZDF-Intendant: Norbert Himmler / picture alliance / epd-bild | Kristina Schaefer (Schäfer)

Wiederwahl des Intendanten Norbert Himmler Der ZDF-Fernsehrat erfüllt seine Aufgabe nicht

Der Fernsehrat des ZDF hat den amtierenden Intendanten Norbert Himmler wiedergewählt – der Intendant, der die Probleme des ZDF in den letzten Jahren zu verantworten hat. Die Wahl war eine Farce: Es gab keine Gegenkandidaten. Das oberste Kontrollgremium des Senders versagt.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 16. März 2026 7 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

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Norbert Himmler wurde am vergangenen Freitag erneut zum Intendanten des ZDF gewählt. Die Wahl fand bereits ein Jahr vor Ablauf seiner aktuellen Amtszeit statt. Und es gab keinen Gegenkandidaten. Beides ist – gelinde gesagt – befremdlich. Das ZDF steht seit Jahren in der Kritik. Der Einsatz von KI-generierten Bildern, um die Wirkung eines Beitrags zur US-Abschiebepolitik zu verstärken, ist nur der letzte, in der Tat skandalöse Fehler. 

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