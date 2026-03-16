Wiederwahl des Intendanten Norbert Himmler - Der ZDF-Fernsehrat erfüllt seine Aufgabe nicht

Der Fernsehrat des ZDF hat den amtierenden Intendanten Norbert Himmler wiedergewählt – der Intendant, der die Probleme des ZDF in den letzten Jahren zu verantworten hat. Die Wahl war eine Farce: Es gab keine Gegenkandidaten. Das oberste Kontrollgremium des Senders versagt.