- Der ZDF-Fernsehrat erfüllt seine Aufgabe nicht
Der Fernsehrat des ZDF hat den amtierenden Intendanten Norbert Himmler wiedergewählt – der Intendant, der die Probleme des ZDF in den letzten Jahren zu verantworten hat. Die Wahl war eine Farce: Es gab keine Gegenkandidaten. Das oberste Kontrollgremium des Senders versagt.
Norbert Himmler wurde am vergangenen Freitag erneut zum Intendanten des ZDF gewählt. Die Wahl fand bereits ein Jahr vor Ablauf seiner aktuellen Amtszeit statt. Und es gab keinen Gegenkandidaten. Beides ist – gelinde gesagt – befremdlich. Das ZDF steht seit Jahren in der Kritik. Der Einsatz von KI-generierten Bildern, um die Wirkung eines Beitrags zur US-Abschiebepolitik zu verstärken, ist nur der letzte, in der Tat skandalöse Fehler.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.