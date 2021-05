Es ist spät. Spät in der Krise. Endlos viele Gedanken suchten seit März 2020 einen Weg, um die eigene Künstlerseele zu retten. Eines habe ich ganz schnell begriffen: Auch Krisenzeit ist Lebenszeit.

Mir wurde aber auch etwas anderes klar: Bevor ich um Unterstützung, Wertschätzung und Wahrnehmung buhle, muss ich selbst meine Relevanz in Frage stellen und daraus meinen Weg entwickeln. Das Ergebnis: Bis heute habe ich seit diesem März 2020 mit über 200 Konzerten meine Familie, mein Team und mich mental und wirtschaftlich durch die Krise gesungen.

Seit über 50 Jahren genieße ich es, auf Bühnen zu stehen, im direkten, emotionalen Austausch mit dem Publikum – und dennoch habe ich mich in diesem Jahr an Livestreams gewöhnen können. So blieb ich auch im Gespräch. Denn ohne die mediale Präsenz geht im Entertainmentbusiness wenig bis nichts.

Aber das alles hat mir auch gezeigt: Man hat es auch selbst in der Hand, das Leben über die gewohnten beruflichen Abläufe hinaus zu gestalten. Ich wünsche jedem, dass er diese Chance spürt.



Die ersten Streaming-Konzerte im Frühjahr 2020 habe ich für die Menschen gemacht, denen es nicht gut ging. Menschen, die an vorderster Front versuchen, den Laden am Laufen zu halten. Ob das die Kassiererin ist im Lebensmittelgeschäft oder das unglaublich hart arbeitende Pflegepersonal – für die war das anfangs gedacht. Als Geste der Solidarität und um nicht untätig daheim zu sitzen und abzuwarten, sondern um im Rahmen meiner Möglichkeiten durch Musik meinen Teil für die Gemeinschaft beizutragen.

Mit meinem Pianisten und Freund René Krömer bin ich dann auch rausgegangen, und wir haben in Gärten und auf Terrassen von Alten- und Pflegeeinrichtungen gespielt, für Menschen, die wirklich in Isolation sind, weil niemand sie besuchen darf. Es hat meinen Tagen einen Sinn gegeben, hat mich gefordert und schöne, dankbare Reaktionen gebracht. Und ich hatte selbst etwas davon, weil es mir auch guttat Diese Auftritte wurden zu meinem Seelenfutter.

Singen bei minus 4 Grad

Einmal habe ich bei minus 4 Grad im Schnee auf einer Terrasse für einen Mann, der mit Familie im warmen Wohnzimmer saß, „coronakonform“ zu seinem 80. Geburtstag gesungen. Mir sind fast die Finger beim Gitarrespielen eingefroren. Aber es war schön.

Mit Geben seinen Platz zu finden, macht glücklich. Das gilt auch für meine Konzerte für in Not geratene Kolleginnen und Kollegen. Da war sie plötzlich, die Relevanz, als Mensch und als Künstler! Mehr als „die Kultur“ müssen wir die Menschen retten, die hinter jeder kulturellen Aktion stehen. Und die Politik muss verstehen, dass es nicht nur Staatstheater oder Staatsmuseen oder Staatsorchester gibt. Ich gönne allen ihren gesicherten Arbeitsplatz mit monatlichem Salär. Aber man muss wissen, dass es die Künstler nicht gibt. Freischaffender Künstler zu sein, das ist etwas ganz anderes.

Ich empfinde, dass sich das Gefühl von Verunsicherung, Perspektivlosigkeit, Unfreiheit und Resignation zunehmend in der Gesellschaft einnistet. Es gibt viel zu viele traurige Botschaften; die gesellschaftliche Isolation, die Abgrenzung voneinander nimmt durch die Pandemie zu. Und wenn wir dieser Entwicklung nicht entgegenwirken, wird damit viel kaputt gemacht. Deshalb freue ich mich über Menschen, die über ihr Bauchgefühl einen Zugang zu den Mitmenschen finden.

Ich versuche das selbst in dieser Zeit. Als Impulsgeber, als Mutmacher verstehe ich auch mich. Meine Gedanken und Gefühle teile ich heute über Streaming-Konzerte und Social-Media-Netzwerke. Die Reaktionen und Kommentare, die ich darauf erhalte, bestärken mich darin, dass nichts zu banal oder geringfügig ist, solange es auch anderen aus der Seele spricht und man es ehrlich empfindet.



Dennoch geht auch mir so langsam die Luft und Zuversicht aus. Wir sehnen uns zunehmend nach Freiheit und Nähe. Und wir alle möchten und müssen arbeiten. Eine Lockerung hier, eine Lockerung da. Alle sind bemüht, keine Fehler zu machen. Wir Künstler waren die ersten, die unter den Schließungen leiden mussten. Und ich habe das Gefühl, dass wir die letzten sein werden, die von den Öffnungen profitieren.

Am Anfang einer großen Depression

Ich vermisse den Respekt und die Wertschätzung der politisch Verantwortlichen für die Branche. Und ich befürchte, dass wir als Branche gerade erst am Anfang einer großen Depression stehen.

Darum lade ich alle ein, die eine Möglichkeit haben, Künstler und die dazugehörenden Veranstaltungstechniker zu engagieren, es zu tun! Es entsteht ein irreparabler Schaden, wenn ganze Berufszweige verloren gehen – und zwar für die ganze Gesellschaft!

Das Live-Erlebnis ist nicht zu ersetzen. Sein Fehlen darf auf keinen Fall zur Gewohnheit werden, und ich hoffe darauf, dass das Publikum sich nicht zu sehr mit dem digitalen Angebot angefreundet hat, wenn dann die Bühnen wieder offen sind. Bis dahin nutze ich die digitalen Plattformen und halte so die Verbindung. Getragen von der Hoffnung, dass der Weg nicht mehr allzu lang ist.

Aber vielleicht werden wir die Pandemie im Rückblick in Manchem auch als Wendepunkt zum Besseren verstehen können. Die Gesellschaft stand vor Corona unter einem unglaublichen Druck. Wir hatten uns in eine komfortable Sackgasse manövriert. Es ging nur noch um schneller, höher, weiter und um noch mehr Geld, Geld, Geld. Diese öffentliche Fokussierung der Aufmerksamkeit auf Mega-Events und angesagte Stars hatte aber nur die Spitze vom Eisberg im Blick. Die Vielfalt der Kultur zeigt sich selten in Arenen, sondern vielmehr auf Hinterbühnen, in Theatern und Clubs. Doch zunehmend wurde nach zählbaren Attributen des Erfolgs wie Chartplatzierungen, TV-Quoten und digitaler Reichweite gewertet.

Ich möchte nicht, dass wir in diese Zeit zurückkehren. Ich wünsche mir, dass wir uns diese Wertigkeit, diese Rückbesinnung auf genreunabhängige und freigeistige Qualität, die viele jetzt neu entdecken und als positiv empfinden, erhalten. Und dass wir uns dauerhaft vornehmen, miteinander Dinge zu schaffen, Solidarität und Mitgefühl zu zeigen und uns gegenseitig zu stützen!