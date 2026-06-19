- Zwischen Freitod und Selbstmord
Wie weit reicht das Recht auf selbstbestimmtes Sterben – und wo beginnt die Pflicht des Staates, das Leben zu schützen? Autonomie und Lebensschutz können nur gemeinsam gedacht werden – sonst droht eine schleichende Normalisierung.
Suizid ist ein Fremdwort, für das der Duden verschiedene Übersetzungen anbietet: Selbstmord und Freitod. Die verschiedenen, ja gegensätzlichen Perspektiven werden dadurch plastisch: einerseits der unwiderrufliche Eingriff in das hohe Gut des Lebens, andererseits die selbstbestimmte Entscheidung über das Lebensende. Verschiedene Gruppen von Abgeordneten des Deutschen Bundestags ringen aktuell um mögliche Gesetzesentwürfe zum assistierten Suizid, die beiden Aspekten gerecht werden müssen.
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