Wie kann eine gute rechtliche Regelung des assistierten Suizids aussehen? - Zwischen Freitod und Selbstmord

Wie weit reicht das Recht auf selbstbestimmtes Sterben – und wo beginnt die Pflicht des Staates, das Leben zu schützen? Autonomie und Lebensschutz können nur gemeinsam gedacht werden – sonst droht eine schleichende Normalisierung.