Heute muss man wohl sagen, dass die Pandemie nur eine von vielen Situationen gewesen ist, in denen Sicherheitsbedenken auf die Spitze getrieben wurden, um auf diese Weise Einschnitte in die Meinungsfreiheit zu rechtfertigen und einer Meinungs-Monokultur den Weg zu bahnen. Denn auch in anderen Zusammenhängen wurde bereits auf die oben angeführte Argumentation zugegriffen. Man denke nur an die zurückliegenden US-Wahlen, wo immer wieder und eindringlich auf die Gefahr hingewiesen wurde, dass äußere, feindliche Kräfte Einfluss auf die Meinungsbildung auszuüben versuchten. Dabei waren die Sorgen natürlich nachvollziehbar. Die Lösung des Problems aber bestand zumeist darin, mittels verschiedenster Strategien jegliche unliebsame Ansichten aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit zu schaffen.