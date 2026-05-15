Werden Kinder im Kindergarten übersensibel erzogen? - Muttertag, Karneval und St. Patrick’s Day im Zeichen der Vulnerabilität

In Kitas wächst der Anspruch, niemanden auszuschließen oder zu verletzen. Aber wo schlägt gut gemeinte Rücksicht in Überregulierung um? Bei aller kultureller Offenheit ist auch Resilienz gefragt: Kinder sollten lernen, Unterschiede auszuhalten.