- Muttertag, Karneval und St. Patrick’s Day im Zeichen der Vulnerabilität
In Kitas wächst der Anspruch, niemanden auszuschließen oder zu verletzen. Aber wo schlägt gut gemeinte Rücksicht in Überregulierung um? Bei aller kultureller Offenheit ist auch Resilienz gefragt: Kinder sollten lernen, Unterschiede auszuhalten.
Letzten Sonntag war Muttertag! Allen Müttern sende ich nachträglich meine besten Wünsche und hoffe, dass sie von ihren Lieben (ob klein oder groß) bedacht worden sind. Diejenigen unter uns, die noch besonders junge Kinder haben und diese nicht ki(nder)ga(rten)frei erziehen, vielleicht sogar mit einem in der jeweiligen Einrichtung mit Hilfe von Erziehern selbst gebasteltem Geschenk.
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