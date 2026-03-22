Correctiv verliert vor Gericht - Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht …

Ein Urteil des Berliner Landgerichts verbietet Correctiv die Behauptung, bei einem Treffen in Potsdam sei ein Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger vorgestellt worden. Ein harter Schlag gegen das Medienunternehmen.