Correctiv auf der Buchmesse
Messestand von Correctiv auf der Leipziger Buchmesse 2026 / picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt

Correctiv verliert vor Gericht Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht …

Ein Urteil des Berliner Landgerichts verbietet Correctiv die Behauptung, bei einem Treffen in Potsdam sei ein Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger vorgestellt worden. Ein harter Schlag gegen das Medienunternehmen.

VON MATHIAS BRODKORB am 22. März 2026 5 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Achim Koester | So., 22. März 2026 - 16:15

dem sollte man rigoros alle Fördermittel streichen, die kriegen doch immer noch genug Spenden aus der Antifa Szene.

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