- Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht …
Ein Urteil des Berliner Landgerichts verbietet Correctiv die Behauptung, bei einem Treffen in Potsdam sei ein Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger vorgestellt worden. Ein harter Schlag gegen das Medienunternehmen.
Für Correcitv geht es letztlich um alles. Die eigene mediale Reichweite ist zu klein, um in Deutschlands Öffentlichkeit Wirkung erzielen zu können. Alles kommt darauf an, dass reichweitenstarke Medien die Recherchen von Correcitv aufgreifen, weiter verbreiten und ihnen so erst Relevanz verleihen. Und das geht nicht ohne saubere Arbeit und Glaubwürdigkeit.
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