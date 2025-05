Nils Tarnow ist selbstständiger Unternehmensberater und wohnt in São Paulo, Brasilien. Zuvor arbeitete er über 20 Jahre in international renommierten Unternehmensberatungen in Deutschland, Japan, den USA und Brasilien.

Wenn man das Leben in zwei Abschnitte einteilt, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, dann besteht kein Zweifel, in welchem ich mich heute befinde. Immerhin scheint die Sonne noch, sie hat auch noch nicht den Horizont erreicht, aber sie senkt sich. Dass man selbst nicht nur älter, sondern möglicherweise auch alt wird, habe ich zunächst an anderen bemerkt, an den eigenen Kindern oder an Bekannten, die man sehr lange nicht gesehen hat. Aber irgendwann kann man die Symptome am eigenen Körper auch nicht mehr ignorieren.

Die Arme werden zu kurz zum Zeitungslesen, jede Kniebeuge begleitet ein niederschwelliger Schmerz. Dass ich nun am Flughafen dank Priority Boarding mit der ersten Gruppe ins Flugzeug darf, empfand ich zunächst als eine leichte Kränkung, akzeptiere es inzwischen aber als eine Art Trostpreis fürs Älterwerden. Ein hartes Ausscheiden aus dem Beruf, wie bei Angestellten, die sich zwar eigentlich auf ihren Ruhestand freuen, aber an ihrem letzten Arbeitstag dann aussehen wie Soldaten, die man vor ihrer letzten aussichtslosen Schlacht noch einmal befördert hat, blieb mir als Selbstständigem erspart.