- Republik der Greise
Die Renten werden erhöht, die Zukunftsfähigkeit des Landes sinkt - und das Wort „Enkelgeneration“ bekommt eine unheilvolle Bedeutung. Über politische Kurzsichtigkeit und die wachsende Kluft zwischen den Generationen in einer alternden Gesellschaft.
Nichts ist so unpopulär wie das Altwerden. Antiaging-Produkte, ästhetische Chirurgie und Verjüngungskuren sind ökonomische Wachstumsbringer. Noch nie waren die Sechzigjährigen gesünder und jugendlich-unbeschwerter. „Let’s dance, let’s sway“, wie schon David Bowie intonierte. Doch Demografie ist unerbittlich. Bei sinkender Geburtenrate und ansteigendem Lebensalter ist es nur eine Frage der Zeit, bis das hiesige Rentensystem zum Einsturz gebracht wird.
Die Formel lautet: Menschen, die nicht geboren wurden, können keine Kinder zeugen, die später in die Rentenkasse einzahlen. Auf vier Großeltern kommt mittlerweile ein Enkel. Der wird zwar sämtliche Vermögenswerte erben, zugleich aber alleinig für die Eltern- und Großelterngeneration aufkommen müssen. Kann dies mathematisch (von familiären und gesellschaftlichen Verwerfungen nicht zu sprechen) überhaupt gut gehen? Zweifel sind erlaubt.
