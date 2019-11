So erreichen Sie Daniel-Pascal Zorn:

Hört auf, Philosophie auf ein konsumierbares Produkt oder einen bildungsbürgerlichen Zeitvertreib zu reduzieren. Hört auf, sie als Vorwand zu nehmen, um Meinungen eine Plattform zu geben, die ihr als „Philosophie“ adelt, obwohl es nur Meinungen sind. Hört auf, Philosophie zu missbrauchen, um Veranstaltungen attraktiv zu machen, die Geld mit Debattensimulation verdienen. Hört auf, Philosophen als Projektionsfläche, Sockenpuppe oder Absprungschanze für die Bewerbung eigener weltanschaulicher Positionen zu instrumentalisieren. Hört auf, Philosophie mit Beliebigkeit zu verwechseln, und Appelle, über die man nachdenken und die man begründen muss, mit Vorschriften.

Fangt stattdessen an, philosophische Texte zu lesen. Ernsthaft. Gewissenhaft. Selbstkritisch. Neugierig. Diese Texte können sich nicht gegen Vereinnahmungen wehren. Aber sie haben sie immer überlebt. Sie achten Euch als Leser, indem sie sich unablässig verständlich machen. Erwidert diese Achtung, indem Ihr diese Texte der philosophischen Tradition nicht zum Steinbruch, zum Parteigänger oder zum heiligen Buch macht, sondern sie in ihrem Eigenrecht anerkennt. Nur weil das immer noch zu selten geschieht, gibt es dort immer noch noch so viel zu entdecken.

Schlecht begründete Urteile halten nicht lang

Habt den Mut zur Unsicherheit, zur prüfenden Lektüre, zu einem Verständnis, das sich selbst hinterfragt. Und habt den Mut, auch andere Leser danach zu beurteilen. Weder der Philosoph / die Philosophin, noch der Forscher / die Forscherin sind unhinterfragbare Lehrautoritäten. Sie sind Teilnehmer an einem Gespräch über die Philosophie, das wir miteinander führen. Aber wägt Eure Urteile und tut es sorgfältig. Schlecht begründete Urteile halten nicht lang.

Philosophie ist eine Praxis der Freiheit, die einen diese Praxis der Freiheit als eigene Praxis einsehen lässt. Nur wer sie radikal, ernsthaft, gewissenhaft betreibt, wird sie nicht dem eigenen Wissen, der eigenen Überzeugung, den eigenen Zwecken, der eigenen Weltanschauung unterordnen.

Feiert die Philosophie, indem Ihr philosophiert

Zum Welttag der Philosophie: Ignoriert die Feierlichkeiten für die Philosophie, die während dieser Feierlichkeiten von hunderten selbstgewissen, gedankenlosen Urteilen über sie erdrückt wird. Lest lieber einen philosophischen Text, alleine, mit anderen. Lest und trinkt und lebt und denkt. Wenn es sein muss: schreibt etwas auf.

Macht einen Spaziergang. Sprecht mit anderen über Philosophie, die ihr gelesen habt. Teilt Fragen, Thesen, Kritik. Feiert die Philosophie, indem Ihr philosophiert. Das und das vor allem anderen hält sie am Leben.