Europa hat seine Bestimmung gefunden: Es will die Welt retten. Geht es nach dem Willen der Bundesregierung und der EU, wird in den kommenden Jahren der Klimakurs radikal verschärft: Autos mit Verbrennungsmotoren sollen ab 2035 europaweit nicht mehr zugelassen werden. In der Automobilindustrie könnten dadurch allein in Deutschland fast eine halbe Million Jobs wegfallen. Auch das Aus für Gas- und Ölheizungen will Bundeswirtschaftsminister Habeck vorantreiben. Die Deutschen sollen künftig mit Wärmepumpen heizen, während alte Heizungen verboten werden.

Zusätzlich sollen nach dem Willen der Europäischen Union die Häuser der Deutschen auf Energiesparen getrimmt werden, auch wenn sie im europäischen Vergleich gut gedämmt sind. Die Kosten werden viele, vor allem ältere Hausbesitzer aber nicht tragen können. Vermieter werden sie auf ihre Mieter umlegen. Bei den Wählern kommt das alles nicht gut an. Zwei Drittel der Bevölkerung lehnen nach einer Umfrage des ARD-„Morgenmagazins“ das Verbrenner-Aus ab 2035 ab, und die Grünen liegen erstmals seit 2018 zumindest in einer Umfrage hinter der AfD.