Wer mal nicht weiter weiß, so lautet ein lange gängiges Bonmot, der gründet einen Arbeitskreis. Das mit den Arbeitskreisen ist seit der Erfindung des Internets zwar nicht bedeutungslos geworden, noch viel bedeutender sind – wenn man als Partei mal nicht weiter weiß – aber längst sogenannte „Punkte-Programme“. Die lassen sich schnell formulieren und noch viel schneller online stellen. Sie demonstrieren Handlungsbereitschaft, sind aber nicht bindend, was sehr praktisch ist im politischen Alltagsgeschäft. Man formuliert ein Was, aber kein Wann – und weil dem so ist, kann einen auch niemand darauf festnageln. Ausgefuchst!

Ein solches Punkte-Programm hat , um die Migrationskrise zwar nicht zu lösen – dafür hätten die Grünen mit der AfD für das „Zustrombegrenzungsgesetz“ stimmen müssen, woraufhin leider der Faschismus wiedergekehrt wäre –, aber immerhin trägt der Kanzlerkandidat der Grünen damit Sorge, dass seine Partei wieder voll auf der Höhe der Zeit ist. Der „Bürgerkanzler“ ... pardon, das war Herbert Kickl in Österreich, also der ... „Bündniskanzler“ lässt sich nicht verbiegen. Keine 360-Grad-Wende, um Annalena Baerbock zu zitieren. Habeck bleibt stabil. Ehrenmann.