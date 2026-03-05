Tuttle und Weimer
Gewinnerin und Verlierer des Tages: Tricia Tuttle und Wolfram Weimer / picture alliance/dpa | Soeren Stache, dts-Agentur | -

„Weiter so“ bei der Berlinale Weimers Niederlage

Der kulturpolitische Vorstoß des Staatsministers ist gescheitert – Tricia Tuttle bleibt Berlinale-Chefin. Die fühlt sich nun gestärkt und will gar nichts anders machen. Was sind die Folgen für das Filmfestival?

VON RÜDIGER SUCHSLAND am 5. März 2026 7 min

Rüdiger Suchsland (Foto privat), Jahrgang 1968, ist Kulturjournalist, Regisseur und Filmkritiker.

Weiter so bei der Berlinale. Die umstrittene Intendantin Tricia Tuttle bleibt nach einer beispiellosen Unterstützungswelle aus der Berliner Filmszene vorläufig im Amt. Damit bleiben auch die offenkundigen Probleme des größten deutschen Kulturereignisses: Neben einem schwachen Filmprogramm, dem Verlust an internationalem Rennomee und gravierenden Raum- und Finanzproblemen muss man auch damit rechnen, dass es bei der nächsten Berlinale im Februar 2027 wieder wie zuletzt zu israelfeindlichen oder antisemitischen Ausfällen und zu fragwürdigen politischen Positionierungen kommt, dass politische Aktivisten die Berlinale als Plattform für Ideologien nutzen und dass das Festival sich bei all dem weiter bedeckt hält.

Klaus Funke | Do., 5. März 2026 - 15:39

Weimer, ein Beispiel für überbezahlte Schwätzer und Linkshänder. Ich kann nicht beurteilen, ob Missis Tuttle etwas taugt. Sicherlich war die Kritik an ihr übertrieben. Wobei ich sage, diese Berlinale-Festspiele sind ein unnötiges Festival. Brauchen wir sowas? Welche Rolle spielt es im Konzert der Filmfestivals? Wer will hier was beweisen? Brauchen wir das? Nein, natürlich nicht. Unnötig wir ein Kropf. Kann ersatzlos weg. Das Geld anders verwenden, sinnvoller.

christoph ernst | Do., 5. März 2026 - 16:22

Frau Tuttle ist weiblich, woke und anti-westlich. Sie lehnt es ab, Deutsch zu sprechen und dient allem Möglichem, nur nicht den Interessen des steuerzahlenden Durchschnittspublikums. Wer die Dame mag, ihr Festival mag, die schlechten Filme mag, die dort mit Preisen prämiert werden, darf gern dafür zahlen.
Der links-woke Kulturbetrieb soll sich gefälligst selbst finanzieren. Agit-Prop hat nichts mit Kunst zu tun, es ist Polit-Kitsch. Gestalten wie Nan Goldin oder Francoise Vergés braucht bloß die in suizidalen Selbsthass verliebte oikophobe Echokammer. Kunst hat beinhaltet kreative Risiken. Woker Konformismus ist das genau Gegenteil davon.
Ein klarer Schnitt. Dann hat Qualität vielleicht auch irgendwann wieder eine Chance.

Walter Buehler | Do., 5. März 2026 - 17:19

Ich kann nur aus meinem Gefühl heraus andeuten, warum sich manche deutsche Bürger in den "deutschen" Filmen nur ganz selten heimisch fühlen.

Das liegt vielleicht an meinem ehemaligen Beruf. Als Lehrer versucht man junge Leute so gut zu belehren, wie man es eben kann.

Dadurch wird man aber auch sensibel, wenn man selbst von jemand anders belehrt werden soll, und fragt sich automatisch, ob die Belehrung gut oder schlecht gemacht ist.

Wenn ich irgendwie in einen der AgitProp-Filme gerate, die in Deutschland ja vorherrschen, komme ich nur selten zu einem positiven Urteil. Offensichtliche Indoktrination langweilt mich halt schnell. Es wie ein Werbefilmchen, das sich in eine Endlosscchleife verfangen hat.

Daher ist es auch schon lange her, dass ich die Filmfestspiele in Berrlin besucht habe.

Nix für ungut.

