- Weimers Niederlage
Der kulturpolitische Vorstoß des Staatsministers ist gescheitert – Tricia Tuttle bleibt Berlinale-Chefin. Die fühlt sich nun gestärkt und will gar nichts anders machen. Was sind die Folgen für das Filmfestival?
Weiter so bei der Berlinale. Die umstrittene Intendantin Tricia Tuttle bleibt nach einer beispiellosen Unterstützungswelle aus der Berliner Filmszene vorläufig im Amt. Damit bleiben auch die offenkundigen Probleme des größten deutschen Kulturereignisses: Neben einem schwachen Filmprogramm, dem Verlust an internationalem Rennomee und gravierenden Raum- und Finanzproblemen muss man auch damit rechnen, dass es bei der nächsten Berlinale im Februar 2027 wieder wie zuletzt zu israelfeindlichen oder antisemitischen Ausfällen und zu fragwürdigen politischen Positionierungen kommt, dass politische Aktivisten die Berlinale als Plattform für Ideologien nutzen und dass das Festival sich bei all dem weiter bedeckt hält.
