Die Weinernte ist in vielen deutschen Anbaugebieten noch in vollem Gange. Sie begann oftmals früher als „normal“, aber was ist in Zeiten des Klimawandels schon normal. Zunehmende, extreme Wetterlagen machen vielen Winzern zu schaffen, vor allem extreme Hitze- und Trockenperioden. Für die Winzer ist das ein schmaler Grat: Ernten sie zu früh, könnte die Aromatik der Weine noch nicht voll entwickelt und austariert sein. Ernten sie zu spät, haben die Trauben möglicherweise enorme Zuckergehalte, was dann bei trockenen Weinen zu unerwünscht hohen Alkoholgehalten führt. Für einige besonders dem hiesigem Normalklima angepasste Sorten, wie etwa Riesling, könnte es allmählich eng werden in Deutschland.

Deutscher Weißwein - ein Kulturgut „Klimaleugner“ wird man unter Winzern wohl kaum finden. Noch suchen und finden sie immer neue Stellschrauben, um auf den Klimawandel zu reagieren, etwa Umstellung auf andere Sorten, Kultivierung von Weinbergen mit weniger Sonnenexposition, Bewässerung sowie Maßnahmen im Weinberg zur Reifeverzögerung. Und noch gibt es sie: Trockene deutsche Weißweine, leicht, frisch, mit feiner Aromatik und angemessener Säure und wie geschaffen als wunderbare Essensbegleiter. Eine Facette der globalen Weinkultur, um die uns die gesamte Weinwelt zur Recht beneidet. Und zusammen mit den unvergleichlichen Weinlandschaften, etwa an Rhein und Mosel, darf man das getrost als kostbares Kulturgut bezeichnen

